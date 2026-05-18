¡Se dice que costará al menos 60 millones de euros! ¿Fichará el FC Bayern de Múnich a un rival de peso para Alphonso Davies?

Brown, formado en las categorías inferiores del 1. FC Núremberg y fichado por el Frankfurt en 2024, se ha consolidado como titular en la selección alemana de Hesse. Hasta ahora ha jugado tres partidos internacionales y suena como candidato al Mundial. Se espera que el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, lo lleve como segundo lateral izquierdo, por detrás de David Raum (Leipzig), a la fase final en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras tanto, no solo el Bayern, sino también otros grandes clubes europeos parecen tener a Brown en el punto de mira. Hace unos meses se informó de un interés concreto por parte del Real Madrid, y también el FC Barcelona, el París Saint-Germain o el Liverpool FC estarían en la pugna.

En el Eintracht, que busca entrenador tras la salida de Albert Riera, Brown es pieza clave: en la temporada que acaba de terminar jugó 42 partidos, marcó cuatro goles y dio seis asistencias.