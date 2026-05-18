Sport1informa que el FCB considera fichar al jugador de 22 años y que el lunes hubo una primera reunión entre el campeón alemán y su entorno.
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¡Se dice que costará al menos 60 millones de euros! ¿Fichará el FC Bayern de Múnich a un rival de peso para Alphonso Davies?
El interés por Brown crece por las lesiones de Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern. Davies sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo marginó de marzo a diciembre; desde su regreso ha padecido dos lesiones musculares y sigue inactivo.
Además, el interés del Bayern por Brown no es nuevo: ya en otoño de 2025 se informó que el jugador del Eintracht Fráncfort era seguido de cerca. Entonces se habló de un traspaso de al menos 60 millones de euros, y su contrato en Fráncfort vence en 2030.
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Además del FC Bayern, el Real Madrid también está interesado en Nathaniel Brown.
Brown, formado en las categorías inferiores del 1. FC Núremberg y fichado por el Frankfurt en 2024, se ha consolidado como titular en la selección alemana de Hesse. Hasta ahora ha jugado tres partidos internacionales y suena como candidato al Mundial. Se espera que el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, lo lleve como segundo lateral izquierdo, por detrás de David Raum (Leipzig), a la fase final en Estados Unidos, México y Canadá.
Mientras tanto, no solo el Bayern, sino también otros grandes clubes europeos parecen tener a Brown en el punto de mira. Hace unos meses se informó de un interés concreto por parte del Real Madrid, y también el FC Barcelona, el París Saint-Germain o el Liverpool FC estarían en la pugna.
En el Eintracht, que busca entrenador tras la salida de Albert Riera, Brown es pieza clave: en la temporada que acaba de terminar jugó 42 partidos, marcó cuatro goles y dio seis asistencias.
¿El FC Bayern interesado en Nathaniel Brown? Sus partidos internacionales hasta la fecha
Fecha
Partido
¿Titular?
Minutos jugados
10 de octubre de 2025
Alemania vs. Luxemburgo 4-0 (clasificación para el Mundial)
No
8
17 de noviembre de 2025
Alemania vs. Eslovaquia 6-0 (clasificación para el Mundial)
No
18
30 de marzo de 2026
Alemania vs. Ghana 2-1 (amistoso)
Sí
61