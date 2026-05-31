Según AS, la prioridad del nuevo entrenador es renovar la defensa. Mourinho quiere reforzar los centrales y los laterales. Tras dos temporadas sin títulos del Madrid, el técnico de 63 años quiere imponer autoridad junto a Antonio Rüdiger y pide al menos uno o dos centrales de nivel que aporten liderazgo.

La renovación no se limita al centro: también busca nuevos laterales. Busca un lateral derecho que compita con Trent Alexander-Arnold y, si Fran García se marcha, un lateral izquierdo. Su filosofía se basa en cimientos sólidos, y la llegada de varios defensas indica que ve la zaga actual demasiado frágil para su exigente sistema táctico.



