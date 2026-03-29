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Se desvela la verdad sobre el fichaje de Scott McTominay por la Liga Profesional de Arabia Saudí tras su ascenso a la categoría de superestrella en el Nápoles
La oferta saudí, rechazada por la estrella del centro del campo
A pesar del aliciente de un suculento contrato en el país del Golfo, el internacional escocés habría rechazado una oferta formal de un club de la Liga Profesional Saudí cuyo nombre no se ha revelado. El exjugador del Manchester United ha visto cómo su cotización se disparaba desde su llegada a Italia, pero su prioridad sigue siendo claramente continuar su trayectoria a las órdenes de Conte en el Estadio Diego Armando Maradona.
Según el experto en fichajes Nicolo Schira, «un club saudí ofreció un salario enorme para intentar convencer a Scott McTominay, quien rechazó la oferta». Esta postura ha sido respaldada en cierta medida por Fabrizio Romano, quien señaló que el jugador «no está en conversaciones con clubes de la Liga Profesional Saudí» en estos momentos, a pesar de los rumores que rodean una posible salida.
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Se está negociando un nuevo contrato a largo plazo
El Nápoles se está moviendo con rapidez para recompensar al jugador de 29 años por su extraordinaria contribución desde su llegada. El club está trabajando en una lucrativa renovación de contrato que lo mantendría en Nápoles al menos hasta 2030, y Schira añade: «Hay conversaciones en curso para la renovación del contrato hasta 2030, con opción a 2031. El Nápoles ya tiene previsto un aumento salarial para él».
De jugador descartado en Manchester a ídolo en Nápoles
La decisión de quedarse no es ninguna sorpresa, dada la adoración que McTominay ha recibido en el sur de Italia. Tras verse relegado a un segundo plano en Old Trafford, ha sido acogido con los brazos abiertos por la afición napolitana. El impacto ha sido tan profundo que Diego Maradona Jr. le dedicó recientemente el mayor de los elogios, afirmando: «Después de mi padre, McTominay es el jugador más influyente en la historia del Nápoles». Fue aún más lejos con sus comparaciones religiosas, y declaró a Televomero: «En Nápoles teníamos a Dios; para mí, McTominay es Jesús. Es un jugador fundamental».
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Se acallan los rumores sobre su regreso a la Premier League
El interés saudí no es la única distracción con la que McTominay ha tenido que lidiar. Informes recientes apuntaban a que echaba de menos volver a Inglaterra, y algunos medios afirmaban que su familia estaba deseando regresar a la Premier League. Sin embargo, el centrocampista ha dejado claro que es feliz en Italia.
«Mi agente no ha hablado con nadie sobre mi futuro», declaró McTominay anteriormente alCorriere dello Sport. «Solo habla conmigo y con el club. No ha dicho nada a los periódicos. Soy muy feliz aquí y, por lo que a mí respecta, soy jugador del Nápoles; es en lo único en lo que pienso».