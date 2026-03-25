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Se desvela la cláusula de rescisión de Cristian Romero, que podría llevarle a abandonar el Tottenham para fichar por dos clubes concretos, mientras el Atlético de Madrid estudia presentar una nueva oferta este verano
La cláusula secreta que favorece a los grandes de La Liga
A pesar de haber sido objeto de un intenso interés por parte del Atlético de Madrid el verano pasado, Romero optó finalmente por renovar su contrato con el Tottenham en agosto. Esto ocurrió después de que la dirección deportiva del Atlético se negara a satisfacer el precio de venta de 46 millones de libras (55 millones de euros) que los Spurs estaban dispuestos a negociar en ese momento. Para proteger a su jugador estrella, el club londinense ofreció a su capitán un nuevo y lucrativo contrato hasta 2029, convirtiéndolo en la pieza clave de su proyecto para la Liga de Campeones.
Aunque Romero prolongó su compromiso, el campeón del Mundial se aseguró de mantener abiertas sus opciones respecto a un posible fichaje por un equipo español. Según se informa, el defensa central incluyó en su nuevo contrato una cláusula de rescisión específica que solo es aplicable a tres clubes: el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona.
Según informaciones de MARCAy TyCSports, mientras que los Spurs estiman su valor general en unos 70 millones de euros, esta cláusula «preferencial» especial permite al trío español hacerse con sus servicios por una cantidad fija de 60 millones de euros. Se trata de un claro guiño del jugador a sus pretendientes de La Liga, en particular al Atlético.
- AFP
El Atlético sigue interesado en Romero
El departamento deportivo de los colchoneros, que ahora se traslada a Mateu Alemany, nunca ha dejado de mostrar interés por el jugador de 27 años. Diego Simeone sigue siendo un admirador declarado de su compatriota y, como es bien sabido, elogió el liderazgo y la evolución técnica de Romero tras un reciente partido de la Liga de Campeones disputado en Londres.
El propio Romero no ha hecho mucho por desmentir los rumores, ya que mantiene una estrecha relación con los numerosos argentinos que forman parte actualmente de la plantilla del Atlético. Durante los últimos partidos europeos, se le ha visto pasando tiempo con sus compañeros de la selección y se ha abstenido de hacer declaraciones definitivas sobre su futuro a largo plazo en el Tottenham Hotspur Stadium cuando ha sido interrogado por los medios de comunicación.
La precaria situación de los Spurs y el interés del United
El panorama futuro de Romero podría cambiar radicalmente en función de los resultados del Tottenham en la liga nacional. Actualmente, el equipo se encuentra a solo un punto de la zona de descenso, y un descenso inesperado a la Championship provocaría casi con toda seguridad una fuga de las grandes estrellas del club, con Romero a la cabeza de las salidas.
Sin embargo, el Atlético no tendrá vía libre para fichar al exjugador del Atalanta. El Manchester United también está siguiendo de cerca la situación y podría suponer una dura competencia si decide igualar las exigencias económicas del lucrativo contrato actual del jugador. El inminente Mundial de julio también supone un riesgo para los compradores interesados, ya que otro torneo destacado podría hacer que su valor de mercado se disparara más allá de la estructura de cláusulas actual.
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Planificación estratégica bajo la dirección de Mateu Alemany
Con la ventana de fichajes de verano a la vuelta de la esquina, la tarea de gestionar este complejo acuerdo recae en Alemany. El directivo debe sopesar si activar inmediatamente la cláusula de 60 millones de euros o intentar negociar una cifra inferior, sobre todo si la situación deportiva del Tottenham sigue deteriorándose.
El compromiso financiero es significativo, y el salario actual de Romero en los Spurs se considera considerable, lo que significa que el Atlético tendría que equilibrar su masa salarial para dar cabida al argentino. No obstante, la cláusula específica del defensa en la Liga sigue siendo la vía más viable para que Simeone consiga por fin el refuerzo defensivo de sus sueños.