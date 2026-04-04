Se desvela: la cifra que el Chelsea tendría que pedir por Enzo Fernández para no salir perdiendo con el centrocampista de 107 millones de libras, en medio de los rumores sobre el Real Madrid

El futuro del centrocampista se ha visto envuelto en la incertidumbre tras un enfrentamiento disciplinario con Rosenior. Después de que Fernández insinuara su deseo de fichar por el Madrid, Rosenior tomó la drástica medida de sancionar al vicecapitán con dos partidos de suspensión.

«Se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir», explicó Rosenior. «La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se ha traspasado una línea. Incluso en el Everton, no faltó compromiso en su rendimiento. En cuanto a hablar por él, lo que quiere y su futuro, no me corresponde a mí hablar de ello».

Sin embargo, el entorno del jugador ha reaccionado con furia. El agente Javier Pastore afirmó que el castigo es «completamente injusto», y añadió que su cliente «merece mucho más» que su salario actual.