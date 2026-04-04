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Se desvela: la cifra que el Chelsea tendría que pedir por Enzo Fernández para no salir perdiendo con el centrocampista de 107 millones de libras, en medio de los rumores sobre el Real Madrid
El coste de una ruptura definitiva
El Chelsea tendría que fijar un precio desorbitado por Fernández, ya que busca equilibrar sus cuentas de cara a una posible salida este verano. Según The Times, los Blues necesitarían obtener al menos 80 millones de libras (106 millones de dólares) solo para evitar registrar pérdidas con el centrocampista. El argentino llegó a Stamford Bridge procedente del Benfica en enero de 2023 por 107 millones de libras (131 millones de dólares en aquel momento), lo que supuso un récord británico en aquel momento. Debido a la larga duración de su contrato, su valor amortizado sigue siendo elevado en el balance, lo que hace que cualquier salida a precio reducido sea una imposibilidad financiera para el club del oeste de Londres.
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Rosenior toma partido
El futuro del centrocampista se ha visto envuelto en la incertidumbre tras un enfrentamiento disciplinario con Rosenior. Después de que Fernández insinuara su deseo de fichar por el Madrid, Rosenior tomó la drástica medida de sancionar al vicecapitán con dos partidos de suspensión.
«Se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir», explicó Rosenior. «La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura y, en ese sentido, se ha traspasado una línea. Incluso en el Everton, no faltó compromiso en su rendimiento. En cuanto a hablar por él, lo que quiere y su futuro, no me corresponde a mí hablar de ello».
Sin embargo, el entorno del jugador ha reaccionado con furia. El agente Javier Pastore afirmó que el castigo es «completamente injusto», y añadió que su cliente «merece mucho más» que su salario actual.
Vestuario dividido
La tensión que rodea a Fernández parece formar parte de una tendencia más amplia de malestar en el club. Moisés Caicedo declaró recientemente a AS: «Tengo contrato, pero ya veremos qué nos depara el futuro», mientras que Marc Cucurella admitió que la plantilla se sentía «desanimada» tras su eliminación de la Liga de Campeones.
A pesar de las fricciones, la directiva sigue dispuesta a proteger su inversión. Aunque Fernández ha coqueteado con el Real Madrid, el gigante español aún no ha dado señales de estar dispuesto a fichar al jugador.
- AFP
¿Y ahora qué?
El Chelsea se está preparando para enfrentarse al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup. A continuación, se medirá al Manchester City en la Premier League, donde ocupa la sexta posición de la tabla con 48 puntos en 31 partidos, a siete puntos de los tres primeros.