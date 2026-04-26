El experto en fichajes Fabrizio Romano afirma que el United actúa con paciencia y no cerrará fichajes importantes hasta cumplir dos condiciones. Aunque el área de ojeadores ha propuesto varios objetivos, el club quiere tener toda la estructura lista antes de invertir fuerte.

En su canal de YouTube, Romano explicó que el club está a la espera. Dijo: «Por ahora, el United aún no ha decidido si irá a por este o aquel jugador. El primer paso es clasificarse para la Liga de Campeones. El segundo es decidir si nombrarán a Michael Carrick como entrenador. Solo después de eso activarán las opciones para el centro del campo».