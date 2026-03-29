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Se desvela el plan de pretemporada del Manchester United para JJ Gabriel, la joven promesa de 15 años, ante su inminente salto al primer equipo
Por qué se ha impedido a Gabriel debutar en la Premier League
Dado que solo tenía 14 años cuando comenzó la actual temporada de la máxima categoría en Inglaterra, a Gabriel no se le ha permitido debutar en esa competición. Habría podido jugar en la FA Cup, pero el United cayó derrotado en tercera ronda ante el Brighton.
Gabriel —apodado «Kid Messi»— ha seguido brillando con los Red Devils en las categorías inferiores. Ha marcado 21 goles en 23 partidos con el equipo sub-18 —donde juega junto al hijo mayor de Wayne Rooney, Kai— y cuenta con un gran potencial aún por desarrollar.
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El Manchester United tiene previsto incluir a Gabriel en la convocatoria para la gira de pretemporada
No tardará mucho en que esas cualidades lleguen al primer equipo. Según el Manchester Evening News, «como reconocimiento al talento de Gabriel», se espera que «forme parte de la plantilla del United para la gira» durante la pretemporada de 2026. Esto se debe, en parte, a que varios jugadores habrán estado disputando el Mundial.
Los Red Devils tienen previsto disputar partidos por toda Europa durante el verano, «y se están llevando a cabo conversaciones para ultimar un calendario que incluya visitas a Escandinavia y otras partes» del continente.
El United suele convocar a sus jugadores para la primera semana de julio, pero el Mundial de 2026 se prolongará hasta el día 19 de ese mes. Es probable que Gabriel sea uno de los convocados para cubrir la ausencia de compañeros más experimentados.
Fletcher y Carrick, impresionados por el potencial de Gabriel
Ya ha sido invitado a entrenar con el primer equipo del club —a pesar de que no cumplirá los 15 años hasta octubre de 2025— y ha impresionado a muchos con sus hazañas en tan ilustre compañía. Darren Fletcher, que es el entrenador del equipo sub-18 en Old Trafford y que esta temporada ha ejercido brevemente como entrenador interino del primer equipo, ha dicho lo siguiente sobre la promesa más destacada que los Red Devils han descubierto en mucho tiempo: «Es un chaval con un gran revuelo a su alrededor; ya sabes que se habla mucho de él y con razón, porque es un chico con mucho talento. Trabaja duro. Lo primero que diría es que le encanta el fútbol. Le encanta entrenar, le encanta jugar, le encanta tener el balón, le encanta expresarse. Toma decisiones fantásticas. Tiene un entusiasmo por el juego que es sencillamente increíble.
«Tiene 15 años y un futuro brillante por delante. Estoy muy emocionado por su talento, pero lo más importante es que siga desarrollándose; está en el equipo sub-18 y lo está haciendo fantásticamente bien, pero aún le queda mucho por aprender. El mundo está a sus pies y solo tiene que seguir su camino; su momento llegará a su debido tiempo. Pero por ahora, creo que es un poco pronto, y creo que mucha gente estaría de acuerdo conmigo».
Michael Carrick, actual entrenador interino de los Red Devils, ha dicho lo siguiente sobre Gabriel, tras no haber podido dar al joven su debut oficial: «Lo está haciendo muy bien, JJ. Tenemos muy buenos jugadores jóvenes en la cantera e intentamos que los más jóvenes suban [al primer equipo] tanto como podamos. Siempre intentamos darles esa oportunidad de venir a entrenar y sentirlo.
«JJ tiene un gran talento, es bastante obvio, y ha hecho una temporada realmente buena con el equipo sub-18. Obviamente, tenemos muy buena opinión de él, pero la paciencia es importante a la hora de gestionar todo lo que eso conlleva y trabajar con él en su desarrollo, como hacemos con todos los demás jugadores jóvenes, y elegir el momento adecuado para dar el salto. Lo que ha hecho en los entrenamientos, lo ha hecho bien, como era de esperar, y es bueno que los jugadores más jóvenes suban con nosotros».
El Manchester United está haciendo todo lo posible por retener a Gabriel en Old Trafford
Como era de esperar, el evidente talento de Gabriel ha despertado el interés de clubes fuera de Manchester. El United está haciendo todo lo posible para asegurarse de ser el beneficiario de cualquier avance futuro, y su familia disfruta de ventajas en Old Trafford mientras se redactan las condiciones del precontrato para cuando llegue el momento de firmar un contrato profesional.