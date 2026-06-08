Se desvela: el «as pendiente» que ha llevado a José Mourinho de vuelta al Real Madrid, con el «Special One» decidido a saciar esa molesta sed de títulos

La primera etapa de Mourinho en el Bernabéu (2010-2013) batió récords nacionales y acabó con el dominio del Barcelona, pero se quedó sin la ansiada ‘Orejona’. A pesar de tres semifinales consecutivas de la Liga de Campeones, el portugués dejó una sensación de asunto pendiente.

Ahora, tras la reelección dePérez, el veterano técnico regresa con la misión de saciar su sed de títulos continentales. Ya la ganó con Oporto e Inter, y lograrlo en Madrid sería el factor decisivo que le convenció para aceptar el cargo de nuevo, según AS.







