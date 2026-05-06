El Arsenal se clasificó para la final de la Liga de Campeones, que se jugará el 30 de mayo en Budapest. La victoria 1-0 sobre el Atlético de Madrid (2-1 en el global) le dio un billete para la próxima Champions y un fuerte impulso económico.

Gracias a este éxito, la plantilla de Arteta ya ha acumulado más de 142 millones de euros (122 millones de libras/167 millones de dólares) en premios esta temporada. Una cifra récord que refleja la regularidad del club tanto en la fase de liga como en las eliminatorias, y que sitúa al Arsenal entre los equipos más rentables del fútbol mundial este año.