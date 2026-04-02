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Se desvela: cuándo tomará Pep Guardiola una decisión sobre su futuro en el Manchester City, mientras se intensifican los rumores sobre su salida
Aumenta la presión para que se tome una decisión
A pesar de tener un contrato vigente hasta junio de 2027, el entrenador, de 55 años, aún no ha confirmado si cumplirá el resto de su contrato o si abandonará el club este verano. Aunque las primeras informaciones apuntaban a que podría aprovechar el parón internacional de marzo para reflexionar, según ha podido saber The Telegraph, Guardiola quiere esperar hasta el final de la temporada, en mayo, para analizar la situación del equipo y cómo se siente personalmente antes de comprometerse a una temporada más. Aunque algunas informaciones apuntan a que el City ha preguntado formalmente a Guardiola por sus planes de cara a la próxima ventana de fichajes, también se entiende que el club no tiene intención de presionarle. Mantienen una relación basada en la confianza absoluta con el catalán, lo que significa que no le presionarán para que dé una respuesta, pero el silencio se está volviendo ensordecedor.
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Jugadores que podrían fichar a la espera de noticias
La incertidumbre en el banquillo ya está empezando a tener repercusiones en el departamento de fichajes del City. El director deportivo Hugo Viana está al frente de la estrategia de fichajes del club, pero se ha dado cuenta de que la situación del entrenador sigue siendo una de las principales preocupaciones para los posibles fichajes. Según se informa, los principales objetivos podrían mostrarse reacios a firmar sin saber si el hombre que ha ganado 16 títulos en Manchester seguirá allí para dirigirles la próxima temporada.
No solo se ven afectados los nuevos fichajes: el futuro de la plantilla actual también está en el aire. Se espera que el capitán, Bernardo Silva, se marche cuando expire su contrato este verano, y podría estar en marcha una reconstrucción más amplia. Sin una respuesta firme por parte de Guardiola, el club se enfrenta a un complicado verano de planificación en el que también debe tener en cuenta el próximo Mundial y un posible cambio en la filosofía táctica si se nombra a un nuevo entrenador.
La nostalgia aviva los rumores sobre su salida
Las exigencias físicas y mentales de casi una década en el Etihad Stadium están pesando claramente sobre el exentrenador del Barcelona. Sus recientes declaraciones no han hecho más que avivar los rumores sobre una salida inminente, y Guardiola ha adoptado un tono notablemente reflexivo al hablar de los aspectos de su trabajo que le costará dejar atrás.
En declaraciones a TNT Sports antes del enfrentamiento contra el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, el catalán sonaba muy parecido a un entrenador que se prepara para una despedida, al detallar con franqueza las grandes noches europeas que echará de menos: «Esos partidos, por supuesto que los echaré de menos, siento un amor increíble por este lugar. La gente de Madrid no se lo espera, pero siento un gran respeto por esta institución». Añadió: «Echaré de menos no ir al Camp Nou, echaré de menos al Bayern de Múnich... Echaré de menos estas noches porque son muy especiales». Esa nostalgia también se extendió al fútbol nacional. «También echaré de menos Selhurst Park, me encanta», explicó. «La Premier League, estos estadios... Goodison Park: estos estadios son una de las razones por las que adoro Inglaterra. ¡La FA Cup! Contra equipos de la League One... ¡Me gusta mucho! Pero algún día se acabará, ¿verdad?».
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Búsqueda de posibles sucesores
Aunque el City sigue esperando que su entrenador se quede a largo plazo, ya se han puesto en marcha planes de contingencia. Al parecer, el club está siguiendo de cerca a varios nombres de peso por si se produjera una vacante. El exayudante Enzo Maresca ocupa uno de los primeros puestos de la lista, junto al ex capitán del City Vincent Kompany y a Xabi Alonso, que jugó a las órdenes de Guardiola durante su etapa en el Bayern de Múnich.
Por ahora, la atención sigue centrada en el terreno de juego, mientras el City lucha por los títulos nacionales. Se encuentra a nueve puntos del Arsenal en la carrera por el título, pero ya se ha asegurado la Carabao Cup tras derrotar a los hombres de Mikel Arteta en la final. Con los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool en el horizonte, Guardiola está decidido a mantener a sus jugadores centrados en la tarea que tienen entre manos. Sin embargo, hasta que suene el pitido final en mayo, la pregunta de quién dirigirá al Manchester City la próxima temporada seguirá cerniéndose sobre el Etihad.