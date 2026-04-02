Se desvela: cuándo tomará Pep Guardiola una decisión sobre su futuro en el Manchester City, mientras se intensifican los rumores sobre su salida

La incertidumbre en el banquillo ya está empezando a tener repercusiones en el departamento de fichajes del City. El director deportivo Hugo Viana está al frente de la estrategia de fichajes del club, pero se ha dado cuenta de que la situación del entrenador sigue siendo una de las principales preocupaciones para los posibles fichajes. Según se informa, los principales objetivos podrían mostrarse reacios a firmar sin saber si el hombre que ha ganado 16 títulos en Manchester seguirá allí para dirigirles la próxima temporada.

No solo se ven afectados los nuevos fichajes: el futuro de la plantilla actual también está en el aire. Se espera que el capitán, Bernardo Silva, se marche cuando expire su contrato este verano, y podría estar en marcha una reconstrucción más amplia. Sin una respuesta firme por parte de Guardiola, el club se enfrenta a un complicado verano de planificación en el que también debe tener en cuenta el próximo Mundial y un posible cambio en la filosofía táctica si se nombra a un nuevo entrenador.