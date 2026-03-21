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Se desvela: cuándo podría debutar JJ Gabriel con el primer equipo del Manchester United, tras el aplazamiento de su debut debido a las normas de la Premier League
¿La próxima superestrella del Manchester United?
El United es conocido en todo el mundo por incorporar a su primer equipo a talentos de la cantera; jugadores como George Best, Sir Bobby Charlton, David Beckham, Ryan Giggs y Paul Scholes forman parte de una larga lista de canteranos que han llegado a convertirse en estrellas mundiales. Gabriel parece ser la última promesa de la cantera con un futuro muy prometedor por delante y ya ha causado sensación con su brillante rendimiento en el equipo sub-18. El joven de 15 años ha marcado 20 goles en 22 partidos esta temporada, lo que le ha valido el reconocimiento de Marcus Rashford y los elogios de Bryan Mbeumo.
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¿Cuándo podría debutar Gabriel con el Manchester United?
Gabriel no ha podido debutar con el United esta temporada, ya que las normas de la Premier League establecen que los jugadores deben haber cumplido los 15 años antes del 31 de agosto de la temporada en cuestión para poder jugar. El joven del Manchester United no cumplió los 15 hasta octubre, por lo que se quedó a las puertas. Sin embargo, se prevé que debute con el United durante la gira de pretemporada del club este verano. Según The Sun, Gabriel podría recibir un trato especial este verano y ser uno de los varios jóvenes incluidos en la gira del club. El Manchester United también podría recurrir a la cantera, ya que muchos de sus jugadores del primer equipo podrían regresar tarde tras el verano debido a su participación en el Mundial de 2026. Los jugadores que superen la fase de grupos podrían no regresar al club hasta principios de agosto, solo unas semanas antes de que comience la nueva temporada el 22 de agosto.
¿Qué ha dicho Carrick sobre Gabriel?
Al actual entrenador del United, Carrick, le han preguntado por Gabriel y ha dejado claro que cree que el joven tiene un enorme potencial. «JJ lo está haciendo muy bien. Tenemos muy buenos jugadores jóvenes en la cantera e intentamos incorporar a los más jóvenes [al primer equipo] tanto como podemos», declaró a los periodistas a principios de este mes.
«Siempre intentamos darles esa oportunidad a los jugadores para que vengan a entrenar y lo vivan. JJ tiene un gran talento, es bastante obvio, y ha tenido una temporada realmente buena con el equipo sub-18. Obviamente, tenemos muy buena opinión de él, pero la paciencia es importante a la hora de gestionar todo lo que eso conlleva y trabajar con él en su desarrollo, como hacemos con todos los demás jugadores jóvenes, y elegir el momento adecuado para dar el salto. Lo que ha hecho en los entrenamientos, lo ha hecho bien, como era de esperar, y es bueno que los jugadores jóvenes suban con nosotros».
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¿Qué le depara el futuro a Gabriel?
Los aficionados del United seguirán con gran interés la evolución de Gabriel en los próximos meses y esperarán que el equipo de Carrick termine la temporada con fuerza. El empate conseguido en su último partido contra el Bournemouth deja a los Red Devils en una posición privilegiada para clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. El United ocupa el tercer puesto y cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre el Aston Villa, que tiene un partido menos, y seis sobre el Liverpool, quinto clasificado.
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