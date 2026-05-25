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Se desvela: Carlo Ancelotti y los seis entrenadores que el Manchester United barajó antes de ofrecerle el puesto de forma definitiva a Michael Carrick
Los objetivos internacionales resultaron inalcanzables
Carrick asumió el mando en Old Trafford como solución provisional tras la marcha de Ruben Amorim en enero. Aunque su nombramiento con un contrato permanente de dos años llega tras un brillante tercer puesto, los responsables del United ampliaron inicialmente su búsqueda al ámbito internacional.
Según The Athletic, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, era el favorito del régimen liderado por INEOS; sin embargo, el alemán renovó con los Tres Leones. También se valoró a Julian Nagelsmann, pero su compromiso con la campaña mundialista de Alemania complicó las negociaciones.
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Ancelotti y el problema de Brasil
El exentrenador del Real Madrid, Ancelotti, era el candidato más ambicioso. El veterano italiano, que ya ha ganado todo a nivel de clubes, contaba con la admiración de la directiva del United, que buscaba un sucesor de talla mundial para Amorim.
Sin embargo, el técnico de 66 años renovó con la Seleção para el próximo Mundial, por lo que los Red Devils debieron buscar otra opción.
Alternativas en la Premier League y el coste de Emery
La búsqueda se centró también en candidatos cercanos: Andoni Iraola, del Bournemouth, y Unai Emery, del Aston Villa. Aunque Iraola ha recibido elogios por su trabajo en la costa sur, Old Trafford consideró que el salto a United era demasiado riesgo.
En cuanto a Emery, el United habría tenido que pagar 20 millones de libras de indemnización, y había dudas sobre si lograría replicar su éxito en una estructura donde no tendría el mismo control que en Villa.
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Carrick se gana a los escépticos
A pesar del interés por Luis Enrique, del París Saint-Germain —considerado indisponible por su objetivo de revalidar la Liga de Campeones—, el club optó por Carrick. La decisión se tomó pese a las críticas de las leyendas Roy Keane y Gary Neville, quienes rechazaban su nombramiento definitivo. Sin embargo, Carrick se convirtió en el favorito tras llevar al United al tercer puesto de la Premier League y a la clasificación para la Liga de Campeones.
«Desde que llegué hace 20 años sentí la magia del Manchester United. Asumir la responsabilidad de dirigir nuestro especial club de fútbol me llena de un inmenso orgullo», declaró Carrick tras ser confirmado como entrenador permanente. «En los últimos cinco meses, este grupo de jugadores ha demostrado que puede alcanzar los niveles de resistencia, unión y determinación que exigimos aquí».