¿Se despide Fábregas de Como? ¿Quién podría ocupar su puesto? Y será el propio Cesc quien lo elija

¿A quién se podría elegir, pues, si esta despedida se hiciera realidad dentro de unos meses? En primer lugar, hay que esbozar un perfil del posible sucesor. Se necesita un entrenador en pleno ascenso, quizá joven, quizá extranjero. Se necesita, sobre todo, un perfil que siga lalínea de su predecesor, un «entrenador de juego», alguien que sepa dotar a su equipo de un juego fluido y sacar el máximo partido a los muchos jugadores de clase que han llegado a lo largo de los años a orillas del lago de Como.

Es posible que Fábregas y la directiva sondeen el mercado de entrenadores en el extranjero, dada esa cierta «exotofilia» que ha caracterizado al Como. No nos sorprendería, por tanto, que el próximo entrenador llegara de la Premier League o de La Liga, que fuera quizá alguien con quien Cesc haya jugado o a quien conozca bien, un hombre de confianza a quien pasarle el testigo con tranquilidad.

Hay tres pistas principales a seguir. La española, dado el canal preferencial que el club tiene, por ejemplo, con el Real Madrid y que llevaría a perfiles como Davide Ancelotti, el hijo de Carlo, ya sondeado en el pasado, o al propio Arbeloa que, aunque ahora lo está haciendo bien con los Blancos, difícilmente podría quedarse en el futuro. Otras opciones viables podrían ser la que apunta a Raúl o a entrenadores ya más consolidados como Iraola y Marcelino. En esta línea, por el momento solo quedan como candidatos de ensueño Xavi o Scaloni, campeón del mundo con Argentina, o —por qué no— uno de los mentores de Fábregas, ese Guardiola que parece estar llegando al final de su etapa en el City y que podría querer medirse por fin con esa Serie A que rozó, entre otras cosas, con el Brescia, que no está muy lejos de Como y al que suele volver a visitar.

La segunda vía a seguir es la inglesa, también en sentido amplio. Son muchos los entrenadores de la Premier que podrían despertar el interés de esta directiva, compuesta también por grandes exjugadores del otro lado del Canal de la Mancha. Es difícil llegar a Amorim, aún bajo contrato con el Manchester United; más disponibles están, en cambio, Glasner, que dejará el Crystal Palace, Marco Silva del Fulham y Lampard, autor de una excelente temporada con el Coventry.

Por último, los italianos. Los entrenadores que mejor podrían seguir los pasos de Fábregas, aunque con sus propias características y sus diferencias con el catalán, podrían ser tres que ahora están libres: Thiago Motta, De Zerbi y Maresca. Será una elección complicada —que incluso podría posponerse un año más—, pero sin duda el propio Fábregas tendrá que tomarla para hacer cada vez más realidad los sueños de grandeza del ya expequeño Como.