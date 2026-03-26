Según un informe de ESPN, el club de la Pro League de Arabia Saudí habría reanudado las negociaciones con la superestrella egipcia.
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¿Se despide del Liverpool FC este verano? ¿Hay un primer interesado en Mohamed Salah?
En el pasado, el Al-Ittihad se había relacionado en repetidas ocasiones con Salah, aunque nunca llegó a concretarse nada en cuanto a un posible traspaso. La situación se calmó, como muy tarde, tras la renovación del contrato del jugador de 33 años en abril de 2025; sin embargo, la sorprendente noticia de su marcha al final de la temporada ha vuelto a avivar los rumores.
Según el informe deESPN, por lo demás, solo Al Qadsiah dispondría de los medios económicos para hacer realidad el fichaje de Salah en el desierto. El Al Nassr, club de CR7, y el Al Hilal, antiguo club de la superestrella brasileña Neymar, no estarían, en cambio, en la pugna.
Al parecer, el club receptor no tendría que pagar ninguna indemnización por el egipcio. A pesar de que su contrato sigue vigente hasta 2027, Salah y el Liverpool habrían acordado que el jugador pueda abandonar los Reds sin coste alguno.
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Salah deja el Liverpool: «No puedo expresarlo con palabras»
Salah anunció el martes su despedida del Liverpool al final de la temporada actual. «Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Nunca hubiera imaginado hasta qué punto este club, esta ciudad y su gente llegarían a formar parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club. Es una pasión. No puedo expresarlo con palabras», dijo el jugador de 33 años en un vídeo publicado en X.
En sus casi nueve años con la camiseta del LFC, Salah ha marcado 255 goles en 435 partidos. Esto le sitúa en el tercer puesto de la lista de máximos goleadores de la historia del Liverpool, por detrás de Ian Rush (346) y Roger Hunt (285).
La temporada 25/26 de Mohamed Salah
Partidos
34
Minutos jugados
2685
Goles
10
Asistencias
9