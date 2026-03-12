¿Se despedirá pronto del BVB a pesar del nuevo contrato? Se revelan nuevos detalles sobre la renovación de Felix Nmecha

La renovación fue toda una sorpresa, ya que en las semanas anteriores se había especulado mucho con que varios clubes de la Premier League estaban muy interesados en él y querían intentar ficharlo. Se mencionó concretamente a su antiguo club, el Manchester City, en cuya cantera jugó, y al Manchester United.

Bajo la dirección del entrenador Niko Kovac, el jugador de 25 años es esta temporada un fijo en el BVB. En la temporada 2025/26 ya ha disputado 38 partidos en todas las competiciones y ha participado en ocho goles: cinco goles y tres asistencias. Sus buenas actuaciones con la camiseta del BVB le han valido últimamente más oportunidades en la selección alemana. El seleccionador Julian Nagelsmann confió en él en los partidos de clasificación para el Mundial de noviembre contra Luxemburgo y Eslovaquia. También es uno de los principales candidatos para el Mundial de este verano.

Nmecha fichó por el Schwarzgelben en 2023 procedente del VfL Wolfsburg por 30 millones de euros.