«Se desmoronará»: el Chelsea descarta fichar a Cesc Fábregas tras el fracaso de otro «joven entrenador prometedor», Liam Rosenior

Al preguntársele si el banquillo de Stamford Bridge se había quedado vacío demasiado pronto para Fábregas y si la experiencia en la Premier de Andoni Iraola o Marco Silva encajaría mejor ahora, el exdefensa azul Dorigo —en declaraciones exclusivas a GOAL vía APWin— afirmó: «Sí, sin duda. He visto mucho al Como esta temporada y está haciendo un trabajo increíble. Tienen un estilo de fútbol maravilloso, fruto de fusionar sus experiencias anteriores, y están creando un equipo sólido.

Lo curioso es que, cuando se ponen por delante en partidos importantes, se desmoronan: le ganaban 2-0 al Inter y perdieron 4-2, y en la Coppa Italia pasaba lo mismo. Les falta algo.

En Como sufre otra clase de presión; pasar directamente al Chelsea sería demasiado. Será un gran entrenador y llevará al Como a Europa, quizá a la Europa League.

«Debería ganar más experiencia, porque cuando hablo de jóvenes entrenadores maravillosos podría haber mencionado al anterior, Rosenior, y mira lo que pasó».

Dorigo añadió que el Chelsea analiza los datos dela Premier y busca un técnico para el verano de 2026: «Entiendo que Fábregas conoce mejor a esos jugadores de élite, pero es distinto.

Piensa en Graham Potter en Brighton: conocía la Premier a la perfección, pero en Chelsea encontró otro nivel de jugadores y mentalidad.

Con esa presión, si no has gestionado antes ese nivel, es un obstáculo que muchos técnicos no superan. Por eso, ahora yo buscaría en otro lado, aunque en el futuro sí apostaría por él».