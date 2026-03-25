Se desestima el recurso del Real Madrid y se confirma la sanción a Federico Valverde por la tarjeta roja recibida ante el Atlético

Valverde se encuentra actualmente representando a su selección en los partidos amistosos contra Inglaterra y Argelia. A su regreso a la capital española, se perderá el partido de liga contra el Mallorca del 4 de abril. Afortunadamente para el entrenador Álvaro Arbeloa, la sanción no es aplicable a las competiciones europeas. El centrocampista seguirá estando disponible para el crucial partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, el 7 de abril, antes de volver finalmente a la competición nacional contra el Girona el 10 de abril.