Se desestima el recurso del Bayern de Múnich contra la tarjeta roja a Luis Díaz, a pesar de que el árbitro admitió que el exjugador del Liverpool no debería haber sido expulsado por simular una falta

El Bayern no tardó en recurrir la sanción automática de un partido, con la esperanza de que la admisión pública de Dingert llevara a la anulación de la sanción. Sin embargo, el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) dictaminó el lunes que la suspensión debe mantenerse. El tribunal decidió que los comentarios del árbitro tras el partido no eran suficientes para anular la decisión tomada sobre el terreno de juego durante el encuentro de la Bundesliga. Al explicar el rechazo, el presidente del tribunal, Stephan Oberholz, señaló que el incidente no cumplía el alto umbral requerido para un cambio retroactivo, argumentando que no se trataba de una decisión completamente errónea, ya que Díaz había buscado el contacto con el portero rival.