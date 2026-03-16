AFP
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Se desestima el recurso del Bayern de Múnich contra la tarjeta roja a Luis Díaz, a pesar de que el árbitro admitió que el exjugador del Liverpool no debería haber sido expulsado por simular una falta
El árbitro reconoce que la expulsión fue excesiva
Díaz cumplirá una sanción tras ser expulsado con tarjeta roja durante el tenso empate 1-1 del Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen el sábado. El colombiano, que había marcado anteriormente el único gol de su equipo, fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una supuesta simulación en el área de penalti. Sin embargo, las imágenes posteriores al partido revelaron rápidamente que hubo contacto entre Díaz y el portero del Leverkusen, Janis Blaswich. El árbitro Christian Dingert, tras revisar las repeticiones durante una entrevista con Sky Sport, reconoció su error: «La segunda tarjeta amarilla es muy dura y, al ver las imágenes ahora, ya no la sacaría de esa manera».
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La DFB se mantiene firme
El Bayern no tardó en recurrir la sanción automática de un partido, con la esperanza de que la admisión pública de Dingert llevara a la anulación de la sanción. Sin embargo, el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) dictaminó el lunes que la suspensión debe mantenerse. El tribunal decidió que los comentarios del árbitro tras el partido no eran suficientes para anular la decisión tomada sobre el terreno de juego durante el encuentro de la Bundesliga. Al explicar el rechazo, el presidente del tribunal, Stephan Oberholz, señaló que el incidente no cumplía el alto umbral requerido para un cambio retroactivo, argumentando que no se trataba de una decisión completamente errónea, ya que Díaz había buscado el contacto con el portero rival.
Fundamento jurídico de la prohibición
La DFB proporcionó una justificación detallada de su postura, haciendo hincapié en que las decisiones de los árbitros son, por lo general, definitivas, a menos que sean objetiva e innegablemente incorrectas. Oberholz se mostró firme en su declaración sobre los criterios para que prospere un recurso, confirmando que el cambio de opinión del árbitro era, en esencia, irrelevante para el proceso legal. En su resolución oficial, afirmó: «El factor decisivo es que el incidente constituye una decisión de hecho que solo puede corregirse si es grave, clara y, sin lugar a dudas, objetivamente incorrecta. Ese no es el caso aquí». En consecuencia, Díaz se perderá el próximo partido contra el Union Berlin.
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El creciente quebradero de cabeza del Bayern a la hora de elegir la alineación
La baja de Díaz se suma a una lista cada vez más larga de preocupaciones para el entrenador Vincent Kompany, mientras el club afronta un calendario muy apretado. El Bayern ya está preocupado por el estado físico de varios jugadores clave tras el duro partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de la semana pasada, en el que se impuso por 6-1. Alphonso Davies y Jamal Musiala se perdieron el empate contra el Leverkusen debido a las lesiones sufridas en ese partido europeo.
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