Según la Münchner Abendzeitung, Arijon Ibrahimovic quiere dejar el Bayern Múnich el próximo verano pese a tener contrato hasta 2027. El joven de 20 años no ve minutos en Múnich y busca fichar de forma definitiva por otro club, no quedarse en el 1. FC Heidenheim, donde está cedido.
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¿Se descarta su permanencia? El jugador cedido por el FC Bayern busca un traspaso definitivo
La Bundesliga y la Serie A muestran interés en él. Transfermarkt menciona al Cagliari Calcio y al AC Florencia como opciones. También se le ha vinculado con el Villarreal y el Brighton & Hove Albion.
«No quiero que me vuelvan a ceder», declaró Ibrahimovic en diciembre al Abendzeitung. «Me gustaría tener un club fijo».
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FC Bayern: Arijon Ibrahimovic ha sido cedido en tres ocasiones
Ibrahimovic se formó en las categorías inferiores del Bayern, pero no logró consolidarse y fue cedido en tres ocasiones. Tras una temporada aceptable en el Frosinone, apenas jugó dos partidos breves con el Lazio la campaña pasada.
Esta temporada, en el Heidenheim, es titular y ya ha marcado tres goles. El sábado a las 15:30 h visitará con su equipo al Bayern en el Allianz Arena.
Pese a ser claros outsiders, la victoria es obligada: el Heidenheim es colista de la Bundesliga y, a tres jornadas del final, está a cuatro puntos del puesto de promoción que ocupa el FC St. Pauli.