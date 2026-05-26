Según estas informaciones, la oferta por El Mala incluiría 40 millones de euros fijos más cinco millones en bonificaciones fáciles de alcanzar. En total, el Colonia podría ingresar 45 millones de euros si acepta la oferta. El club había pedido inicialmente 50 millones por este jugador en pleno ascenso.

Ahora percibiría casi esa cifra, más un 15 % de una futura venta del joven de 19 años, según Bild.

El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, confirmó que tienen una oferta, aunque sin dar detalles: «Hay que preguntarse cómo lo valoran más allá de los datos y si están dispuestos a pagar lo que pide el 1. FC Köln. Muchos clubes lo quieren, no solo de Inglaterra».