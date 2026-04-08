Se da a conocer la postura del Chelsea sobre la reincorporación de Enzo Fernández tras una sanción interna por insinuar su fichaje por el Real Madrid

El campeón del Mundial se vio en apuros tras insinuar que preferiría vivir en la capital española, lo que le valió una suspensión interna que le impidió disputar la victoria del Chelsea sobre el Port Vale en la FA Cup. Fernández tampoco podrá jugar el partido de la Premier League que enfrentará al Chelsea con el Manchester City este fin de semana. A pesar de las tensiones, fuentes del club indican que la puerta sigue abierta para que Fernández recupere su puesto en el once inicial e incluso vuelva a lucir el brazalete de capitán esta temporada, según informa The Guardian.

Al hablar sobre la decisión de aplicar la sanción, Rosenior se mostró firme en cuanto a los estándares culturales exigidos en Stamford Bridge. «Es decepcionante que Enzo hable así. No tengo nada malo que decir de él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir», explicó el técnico de los Blues.