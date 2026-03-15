Se da a conocer la postura de Lionel Messi sobre la Finalissima tras la suspensión del partido entre Argentina y España

El partido, que iba a enfrentar al campeón de la Copa América 2024 de la CONMEBOL contra los reyes de Europa, estaba previsto inicialmente para el 27 de marzo en Catar. Sin embargo, los organismos rectores se vieron obligados a cancelarlo debido a la escalada de la situación política en la región de Oriente Medio.

La UEFA publicó un comunicado el domingo en el que explicaba la decisión: «Tras numerosas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se anuncia hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima no podrá disputarse como se esperaba en Catar. La UEFA barajó otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino».