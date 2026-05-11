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Se cree que la estrella del Manchester City, Nico O’Reilly, se afianzará en la selección inglesa «durante la próxima década». ¿Qué significa eso para el defensa del United Luke Shaw?
Ascenso meteórico: cómo O'Reilly se convirtió en una estrella con su club y la selección.
Gray, que jugó como lateral izquierdo y disputó tres partidos con la selección absoluta en 1999 con el Sunderland, cree que Thomas Tuchel aún puede aprovechar la experiencia de Shaw. Sin embargo, su estado físico genera dudas por las múltiples lesiones que ha sufrido en Old Trafford.
Probablemente deba conformarse con ser suplente en la selección, pues jugadores como Lewis Hall y Myles Lewis-Skelly también luchan por un lugar en una demarcación con mucho talento emergente.
O’Reilly, que debutó con el City en agosto de 2024, lidera esa lista. Esta temporada ha jugado más de 50 partidos y marcó un doblete en la final de la Carabao Cup 2026, conquistando su primer título.
Formado en la cantera del City y perfeccionado por Pep Guardiola, que le otorga total libertad sobre el campo, O’Reilly aspira ahora a brillar con Inglaterra en la búsqueda de la gloria mundial en Estados Unidos.
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¿Por qué O'Reilly, joven promesa del Manchester City, puede destacar con la selección inglesa?
Al ser preguntado sobre si O’Reilly aporta más como jugador polivalente que sus rivales por el puesto de lateral izquierdo, Gray —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con betFIRST— afirmó: «Ahora mismo, él sería mi elección, al 100 %».
Hay que recordar los grandes partidos que ha jugado desde que se hizo con la titularidad en el Manchester City, sobre todo en Europa.
Con la camiseta de Inglaterra nunca ha defraudado; es el Sr. Fiable en la izquierda o donde le pongan.
¿Ha pasado Luke Shaw a mejor vida? Antes había mucha competencia en esa posición, pero ahora Nico O'Reilly tiene la oportunidad de consolidarse durante años gracias a su talento».
¿Sigue teniendo Shaw, estrella del Manchester United, un papel en la selección inglesa?
Gray defendió al veterano defensa del United, Luke Shaw, quien compite con Tino Livramento y Djed Spence —ambos capaces de jugar en ambos laterales— por un lugar en la lista mundialista de Inglaterra: «Para mí, Shaw debe ir por su experiencia y su bagaje en grandes torneos.
«La preocupación de Thomas Tuchel —y esto vale para varios jugadores— es que debe confiar en que todos se mantengan en forma durante el torneo, y eso incluye a Luke Shaw.
En cambio, si va Nico O'Reilly, no hay que preocuparse tanto: apenas se lesiona, es joven y sus músculos no le fallarán en un torneo así. Pero, incluso si todos están en forma, por lo que he visto esta temporada en todos los que han jugado ahí, Nico O'Reilly sería mi número uno, sin duda».
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¿Cuándo se anunciará la lista de Inglaterra para el Mundial 2026?
La Federación Inglesa de Fútbol ha anunciado que Tuchel revelará la lista mundialista el 22 de mayo, dos días antes del final de la Premier 2025-26, lo que expone a los jugadores a posibles lesiones en la última jornada.
La lista provisional de hasta 55 jugadores debe presentarse el 11 de mayo, y los seleccionadores tendrán hasta el 30 de mayo para afinarla antes de viajar a Estados Unidos y debutar contra Croacia el 17 de junio.