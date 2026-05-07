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Se conoce la postura del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez, mientras el PSG, el Arsenal y el Barcelona pujan por la estrella argentina
Simeone reconoce el interés de los grandes clubes europeos
Diego Simeone admitió que es lógico que los grandes clubes sigan a Álvarez, pero se mostró tranquilo sobre el futuro del delantero.
«Es normal, es un jugador extraordinario», afirmó sobre los rumores que lo vinculan con Arsenal, París Saint-Germain, Barcelona y otros equipos, aunque aclaró: «No nos preocupa».
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El Atlético planea bonificaciones contractuales a pesar de la decepción ante el Arsenal
Los rojiblancos vieron esfumarse sus sueños europeos en el Emirates Stadium, donde Álvarez apenas participó y el ataque fue inofensivo. Sin embargo, según Mundo Deportivo, la directiva sigue convencida de que el exjugador del Manchester City es clave para el futuro y ya planea mejorar su contrato, que vence en 2030.
La salida de Antoine Griezmann aliviará la masa salarial y permitirá mejorar su contrato, mientras que la posible traspaso de Jan Oblak a Arabia Saudí aportaría más recursos para el primer mercado estival con el respaldo de Apollo Sports.
Álvarez responde a la «avalancha de mentiras»
Ante los constantes rumores sobre su traspaso al Spotify Camp Nou, Álvarez reconoció estar frustrado por la cobertura mediática. El delantero desmintió que su familia busque vivienda en Cataluña y reiteró que se mantiene concentrado en su vida en la capital española.
«Intento no darle demasiada importancia a lo que dicen, porque cada semana salen cosas nuevas», afirmó. «No gasto energía en eso; me centro en el Atleti. Lo que dicen a menudo se convierte en una bola de nieve de mentiras, y no puedo estar desmintiendo todo».
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La postura inflexible del Atlético
El Real Madrid parte con ventaja en cualquier negociación gracias a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros (430 millones de libras/588 millones de dólares) que figura en el contrato del jugador. Aunque el club admite que esa cifra es inalcanzable, no abrirá conversaciones por menos de los 100 millones que invirtió para ficharlo.
Además, el jugador se ha adaptado a la perfección a la vida en el club gracias al grupo argentino del vestuario, integrado por Nahuel Molina, Juan Musso y Nico González. Con el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín y el director deportivo Mateu Alemany liderando el proyecto, el Atlético no piensa venderlo a un rival directo como el Barcelona y prefiere construir su futuro en torno a su estrella ‘9’.