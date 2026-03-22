¡Se confirman los temores! Parece que la estrella del FC Bayern de Múnich no podrá viajar con la selección alemana

Por lo tanto, es muy probable que no esté disponible para la selección alemana y el seleccionador Julian Nagelsmann en los dos partidos amistosos contra Suiza el viernes y contra Ghana el lunes siguiente.

La decisión se tomó tras un nuevo examen médico realizado el domingo. Los responsables del Bayern habrían acordado con la DFB no correr ningún riesgo con el jugador de 22 años.