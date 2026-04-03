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Se confirma la dimisión de Gennaro Gattuso como seleccionador de Italia, que sigue los pasos de Gigi Buffon y del presidente de la Federación Italiana de Fútbol tras el fracaso en el Mundial
La jerarquía se desmorona tras el desastre en la fase de play-off
La infraestructura futbolística italiana se ha desmoronado tras la eliminación de la selección nacional en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. La catastrófica derrota en la final de la repesca sirvió de catalizador para una triple dimisión, que comenzó con la del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, y a la que siguió rápidamente la del legendario Buffon. La decisión de Gattuso de rescindir de mutuo acuerdo su contrato tras solo nueve meses al frente del equipo supone una convulsión total para los cuatro veces campeones del mundo, que se enfrentan a un periodo de incertidumbre administrativa y técnica sin precedentes.
- AFP
Gattuso se despide con gran pesar
A pesar de lo breve de su mandato, Gattuso expresó su profundo orgullo por haber representado a la selección nacional, al tiempo que reconoció la necesidad de dar un paso al lado para permitir un nuevo comienzo. El excentrocampista agradeció a la afición y a la ya destituida directiva de la federación su confianza inquebrantable durante un período turbulento para el fútbol italiano. Afirmó: «Con gran pesar, al no haber logrado el objetivo que nos habíamos marcado, considero que mi etapa como seleccionador nacional ha llegado a su fin. La camiseta de la Azzurri es el bien más preciado del fútbol, por lo que es lo correcto facilitar las futuras evaluaciones técnicas desde el principio.
«Me gustaría dar las gracias al presidente Gabriele Gravina y a Gianluigi Buffon, así como a todo el personal de la Federación, por la confianza y el apoyo que siempre me han brindado. Ha sido un honor dirigir la selección nacional, y hacerlo con un grupo de jugadores que han demostrado compromiso y devoción por la camiseta».
Buffon reflexiona sobre un final doloroso
Buffon también compartió un emotivo mensaje de despedida al dejar su cargo de jefe de la delegación, en el que reveló que, en un principio, se le había pedido que aplazara su dimisión tras el partido contra Bosnia-Herzegovina para darse un tiempo de reflexión.
Explicó: «Dimitir justo después del final del partido contra Bosnia fue un acto urgente, que surgió de lo más profundo de mi ser. Tan espontáneo como las lágrimas que me duelen en el corazón, y que sé que comparto con todos vosotros. Me pidieron que esperara hasta que todos tuvieran tiempo para reflexionar. Ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al lado, me siento libre para hacer lo que considero el acto responsable.
«A pesar de mi sincera convicción de que he construido mucho en términos de espíritu de equipo con Rino Gattuso y todos mis colaboradores en el muy breve tiempo de que ha dispuesto la selección nacional, el objetivo principal era llevar a Italia de vuelta al Mundial. Y no lo hemos conseguido. Lo guardo todo en mi corazón, con gratitud por el privilegio y las lecciones aprendidas, aunque sea un epílogo doloroso. Forza Azzurri sempre».
- AFP
Los Azzurri buscan una nueva identidad
Italia debe centrarse ahora en la Liga de Naciones de la UEFA, mientras la federación se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir su estructura técnica y administrativa, que ha quedado diezmada. Aunque aún no se ha nombrado a ningún sucesor, el legendario delantero Alessandro Del Piero ha respaldado públicamente a Antonio Conte para que regrese de forma espectacular a los banquillos, con el objetivo de restablecer el orden y formar a una nueva generación de talentos.