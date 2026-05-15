“Se complementan muy bien”: por qué Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían triunfar juntos en el Inter de Miami, mientras un exentrenador del Manchester United respalda el fichaje de CR7 en la MLS si gana el título saudí

Si así fuera, ¿aceptaría el eterno delantero un nuevo reto y dónde? Al preguntárselo a Meulensteen, quien lo dirigió en el Manchester United, el holandés —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Best Betting Bonuses— respondió: «Podría ser; es la naturaleza del juego.

En esta etapa de su carrera, algunas opciones ya se han esfumado. Quizá volvería a un club europeo que juegue la Champions League, que es lo que él querría.

También podría irse a la MLS un año y, en vez de enfrentarse a Messi, compartir equipo con él; eso sería increíble».

Al ser presionado para que se pronunciara sobre si el estatus de superestrellas —y los egos— de los grandes de todos los tiempos, Messi y Ronaldo, podrían coexistir en el mismo once inicial, Meulensteen añadió: «Ambos están al mismo nivel por lo que han logrado: los partidos que han jugado, los goles que han marcado, pero es como comparar manzanas con peras.

Comparar quién es mejor es una discusión sin sentido. Se trata más bien de por quién te sientes más atraído. Messi es un jugador pequeño, de baja gravedad, que lleva el balón con los pies, salta y cambia de dirección, corre y se enfrenta a los rivales, mientras que Cristiano es un torrente de energía, fuerte, alto, dinámico, rápido y potente.

Los dos son igual de importantes, se complementan y disfrutarían jugando juntos».