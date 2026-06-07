¿Se cerrará el fichaje la semana que viene? El FC Bayern está a punto de dar un gran golpe de efecto en el mercado

El polivalente jugador ofensivo se someterá al reconocimiento médico la próxima semana en Estados Unidos. Allí, Saibari jugará con Marruecos ante Brasil en el primer partido de la fase de grupos, que se disputará en la noche del sábado al domingo en el MetLife Stadium de Nueva York. Los otros rivales del grupo son Escocia y Haití.

Entre PSV y Bayern solo resta acordar detalles del traspaso, pues el club muniqués ya pactó con el jugador su contrato.

La cifra rondaría entre 50 y 60 millones de euros, y el jugador firmaría un contrato hasta 2031. Según el Eindhovens Dagblad, el lunes habrá una nueva reunión entre ambos clubes, tras la cual podría anunciarse el acuerdo.

De confirmarse, sería la transferencia más cara del actual campeón holandés; el récord anterior fue el traspaso de Hirving Lozano al Nápoles, en 2019/20, por 50 millones.