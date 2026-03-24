Al parecer, el Füchse Berlin está preparando el «fichaje interno» más caro de la historia de la HBL. En realidad, el traspaso del danés Simon Pytlick —campeón del mundo, de Europa y olímpico— procedente del SG Flensburg-Handewitt ya está cerrado para 2027, pero el jugador de la línea de fondo parece tener prisa.
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¿Se batirá el récord actual? Al parecer, Bob Hanning está preparando un fichaje sensacional en el mundo del balonmano
Recientemente declaró a la cadena danesa TV 2 que había perdido la confianza en la directiva del Flensburg. De sus declaraciones se desprendía claramente que desea marcharse a Berlín lo antes posible. El problema es que Pytlick tiene contrato hasta 2027.
Esto significa, a su vez, que ambos clubes tendrían que ponerse de acuerdo sobre una indemnización por rescisión para que Pytlick no tenga que cumplir la duración de su contrato. Y esta no sería nada desdeñable. Según informan de forma coincidente varios medios de comunicación, la cantidad podría oscilar entre un millón y 1,5 millones de euros.
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Hanning frena a Pytlick
Si esto llegara a suceder, se batiría con creces el récord actual de traspaso entre dos clubes de la HBL. Hasta ahora, este rondaba los 500 000 euros. El récord mundial de fichaje en balonmano lo estableció el París Saint-Germain en 2015 con la contratación de Nikola Karabatic por dos millones de euros procedente del FC Barcelona.
Por el momento, nadie sabe cuándo terminará realmente la etapa de Pytlick en Flensburg. El director general de los Füchse, Bob Hanning, se mostró cauto ante Bild: «Es sabido que nos gustaría fichar a Simon antes de 2027. Pero también hay que respetar que Simon Pytlick tiene un contrato en Flensburg, y eso es lo que hacemos. Por supuesto, podemos entender el deseo del jugador y, en muchos sentidos, tiene sentido. No obstante, no tomaremos la iniciativa».
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Glandorf sobre Pytlick: «Tenemos planes con él hasta 2027»
Queda por ver si esas declaraciones son sinceras o solo una táctica de negociación, pero el presidente del Flensburg, Holger Glandorf, también cerró, al menos retóricamente, la puerta a una rápida salida de Pytlick. «Nuestros internacionales estarán de vuelta en Flensburg a más tardar el martes. Entonces buscaremos el diálogo con Simon y compararemos nuestros puntos de vista. Tenemos planes con él hasta 2027. Estoy convencido de que todos somos lo suficientemente profesionales como para manejar esta situación», declaró el exjugador internacional al diario Bild.
Sin embargo, ya está claro que los Füchse contarán en un futuro no muy lejano con una plantilla repleta de superestrellas. Al mejor jugador de balonmano del mundo, Mathias Gidsel, y a Pytlick se unirá en 2028 otro jugador de talla mundial absoluta en el actual campeón de Alemania: el francés Dika Mem.