Según informa Sport Bild, el club alemán más laureado se enfrenta por primera vez a números rojos en este ejercicio.
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¿Se avecinan problemas para el FC Bayern? Se revelan las medidas de austeridad de Max Eberl y una segunda cuenta a plazo fijo
Por ello, los responsables habrían fijado internamente como objetivo mínimo llegar a las semifinales de la Liga de Campeones para evitar posibles pérdidas. La inminente clasificación para los cuartos de final reportará al Bayern 12,5 millones de euros, una cifra con la que ya se puede contar tras la victoria por 6-1 en el partido de ida de octavos de final contra el Atalanta de Bérgamo, a la espera del partido de vuelta del miércoles. Una nueva clasificación frente al Real Madrid, que se impuso al Manchester City, supondría unos ingresos adicionales de 15 millones de euros.
Además, el director deportivo Max Eberl recibió de nuevo, en la reunión del consejo de supervisión celebrada en febrero, el encargo de reducir los gastos salariales. Una tarea que, al igual que el año pasado, conlleva sin embargo algunos problemas.
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Salarios del Bayern: Olise y Díaz ganan menos que Sané y Coman
Tras la marcha el verano pasado de jugadores con altos salarios como Leroy Sané, Kingsley Coman y Thomas Müller, la jerarquía salarial podría volver a cambiar al alza en los próximos meses.
Por un lado, Dayot Upamecano entró en la «categoría 2» de los jugadores mejor pagados, en la que los futbolistas ganan hasta 20 millones de euros, gracias a la renovación de su contrato. A esta categoría también pertenecen Joshua Kimmich, Alphonso Davies y Manuel Neuer, incluyendo las primas. Si este último no pone fin a su carrera y firma otro contrato de un año, el veterano portero titular tendría que renunciar a parte de su salario, según el informe.
Eberl ya lo había conseguido con la renovación de Serge Gnabry (hasta 2028), mientras que Upamecano, Davies y Musiala se han encarecido. Michael Olise y Luis Díaz también se situarían aproximadamente al mismo nivel salarial que el internacional. El salario anual de la pareja de extremos se estima en un total de 34 millones de euros, unos seis millones menos que Coman y Sané.
La jerarquía salarial plantea problemas: las negociaciones de Laimer, un ejemplo paradigmático
Por su parte, Konrad Laimer podría ascender a un puesto más destacado en la jerarquía salarial. El salario del austriaco, incluyendo bonificaciones, asciende a una cifra de dos dígitos en millones, lo que le sitúa en la categoría de «salario medio». Según se ha podido saber, actualmente se están llevando a cabo intensas negociaciones entre bastidores para ampliar su contrato, vigente hasta 2027. Según Sky, el especialista defensivo exige 15 millones de euros anuales para prolongar su estancia, motivo por el cual las conversaciones se encuentran actualmente en suspenso.
Además, se prevén más ahorros gracias a la inminente salida de Leon Goretzka, que ganaba una cantidad similar a la de Olise y Díaz. Además, es muy probable que Raphael Guerreiro (contrato hasta 2026) abandone el club, ya que su salario se sitúa en la misma franja que el de Laimer. Por su parte, Alexander Nübel, actualmente cedido al VfB Stuttgart, podría ser vendido. En el caso de Sacha Boey (Galatasaray de Estambul) y Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), los directivos del Bayern esperan que se ejerza la respectiva opción de compra. Nicolas Jackson, fichado en el marco de la orden de cesión poco antes del cierre del mercado, también desaparecerá de la nómina, ya que el FCB no ejercerá la opción de compra del delantero cedido por el Chelsea FC.
Eberl insinuó recientemente que siente presión desde arriba en relación con un supuesto interés por la estrella emergente de la Bundesliga, Luka Vuskovic. «No podemos fichar a todos los buenos jugadores que, según la opinión pública, tienen que venir sí o sí al FC Bayern», advirtió Eberl, refiriéndose también al poderoso consejo de supervisión en torno al presidente honorario Uli Hoeneß y al ex presidente ejecutivo Karl-Heinz Rummenigge: «Porque entonces, en algún momento, la otra parte dirá: “Max, no somos unos derrochadores de dinero. No podemos hinchar así la plantilla». Por eso: es un jugador muy bueno, sin duda, pero nuestra prioridad son los fichajes internos, y eso ya se sabe».
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¿Tiene el FC Bayern una segunda cuenta a plazo fijo?
Que el Bayern tenga que apretarse el cinturón más que en el pasado ya no es ningún secreto. El presidente honorario Uli Hoeneß había señalado en varias ocasiones durante los últimos meses que ya no quedaba mucho de la legendaria cuenta de depósito a plazo fijo del club muniqués. Sin embargo, la revista *Sport Bild* ha revelado ahora que las arrugas de preocupación en la cúpula directiva no son tan profundas como cabría suponer a juzgar por la situación financiera.
Según el informe, parece que existe una segunda cuenta de depósito a plazo fijo a la que el Bayern podría recurrir en caso de emergencia. Al parecer, la sociedad Stadion GmbH dispone de una cantidad de tres dígitos en millones en efectivo.
No obstante, hay que evitar a toda costa entrar en números rojos. Gracias también a los ingresos adicionales del Mundial de Clubes, el Bayern pudo volver a obtener beneficios el año pasado. Se logró un superávit anual de 27,1 millones de euros.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Partido Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)