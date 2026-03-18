¿Se avecinan problemas para el FC Bayern? Se revelan las medidas de austeridad de Max Eberl y una segunda cuenta a plazo fijo

Por su parte, Konrad Laimer podría ascender a un puesto más destacado en la jerarquía salarial. El salario del austriaco, incluyendo bonificaciones, asciende a una cifra de dos dígitos en millones, lo que le sitúa en la categoría de «salario medio». Según se ha podido saber, actualmente se están llevando a cabo intensas negociaciones entre bastidores para ampliar su contrato, vigente hasta 2027. Según Sky, el especialista defensivo exige 15 millones de euros anuales para prolongar su estancia, motivo por el cual las conversaciones se encuentran actualmente en suspenso.

Además, se prevén más ahorros gracias a la inminente salida de Leon Goretzka, que ganaba una cantidad similar a la de Olise y Díaz. Además, es muy probable que Raphael Guerreiro (contrato hasta 2026) abandone el club, ya que su salario se sitúa en la misma franja que el de Laimer. Por su parte, Alexander Nübel, actualmente cedido al VfB Stuttgart, podría ser vendido. En el caso de Sacha Boey (Galatasaray de Estambul) y Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), los directivos del Bayern esperan que se ejerza la respectiva opción de compra. Nicolas Jackson, fichado en el marco de la orden de cesión poco antes del cierre del mercado, también desaparecerá de la nómina, ya que el FCB no ejercerá la opción de compra del delantero cedido por el Chelsea FC.

Eberl insinuó recientemente que siente presión desde arriba en relación con un supuesto interés por la estrella emergente de la Bundesliga, Luka Vuskovic. «No podemos fichar a todos los buenos jugadores que, según la opinión pública, tienen que venir sí o sí al FC Bayern», advirtió Eberl, refiriéndose también al poderoso consejo de supervisión en torno al presidente honorario Uli Hoeneß y al ex presidente ejecutivo Karl-Heinz Rummenigge: «Porque entonces, en algún momento, la otra parte dirá: “Max, no somos unos derrochadores de dinero. No podemos hinchar así la plantilla». Por eso: es un jugador muy bueno, sin duda, pero nuestra prioridad son los fichajes internos, y eso ya se sabe».