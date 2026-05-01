Según la prensa, esta mujer de 40 años, actual directora de Organización e Infraestructuras del campeón alemán, será la nueva directora deportiva del equipo hanseático.
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¡Se avecina una salida del FC Bayern! Christoph Freund confirma que se están manteniendo conversaciones
«Sí, podemos confirmar que Kathleen nos ha informado de que está manteniendo conversaciones con el HSV», declaró el viernes el director deportivo del Bayern, Christoph Freund. «No puedo decirles nada más al respecto, ni confirmarlo ni desmentirlo, pero nos ha informado de esas conversaciones».
Christoph Freund elogia a Kathleen Krüger: «Ha hecho un trabajo excelente»
Krüger, posible sucesora de Stefan Kuntz en el HSV, es «muy respetada y ambiciosa», afirmó Freund. «Ha hecho un excelente trabajo durante años en el FC Bayern Múnich y ha adquirido mucha experiencia». «Es un gran honor que un club tan importante se haya interesado por ella para un cargo tan relevante; es una historia muy bonita para Kathleen».
Según el Hamburger Abendblatt, el miércoles el consejo del HSV votó mayoritariamente a favor de Krüger, que podría firmar su contrato en breve.