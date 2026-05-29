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¿Se avecina una gran ola de fichajes para Michael Carrick? El Manchester United recibe un importante impulso financiero justo a tiempo para el mercado de fichajes de verano
La reestructuración financiera refuerza el poder de fichajes del United
El United ha devuelto 110 millones de libras de su línea de crédito en seis semanas, según el Manchester Evening News. Documentos financieros confirman pagos de 50 millones el 22 de abril, 20 millones el 18 de mayo y 40 millones el 27 de mayo.
Así, quedan unos 250 millones disponibles en la línea de crédito, lo que otorga mayor flexibilidad en el mercado. Sumando ingresos mejorados y ahorros por recortes de gastos, el United podría tener cerca de 300 millones para fichajes este verano. Es otro paso adelante bajo la dirección de Sir Jim Ratcliffe, quien prioriza la reestructuración del club desde que asumió su control.
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La reconstrucción del centro del campo es la prioridad de Carrick
Pese a su mayor flexibilidad financiera, se espera que el United sea selectivo en el mercado. Sus prioridades son reforzar el centro del campo, añadir profundidad a la banda izquierda y fichar un lateral izquierdo. Ya negocian por el centrocampista del Atalanta Ederson, valorado en unos 38 millones de libras, aunque no lo ven como sustituto a largo plazo de Casemiro.
Tras cerrar el fichaje de Ederson, seguirán buscando un mediocentro defensivo, con Elliot Anderson, del Nottingham Forest, en la lista de candidatos. El objetivo es dejar atrás la reactividad de otros mercados y construir una plantilla a largo plazo bajo la dirección de Carrick.
La directiva del United elogia los avances internos
El director ejecutivo del United, Omar Berrada, celebró las últimas cifras y destacó los cambios internos del club. «Nos sentimos muy optimistas respecto al progreso del club esta temporada y al impacto positivo que siguen teniendo nuestras iniciativas de transformación empresarial», afirmó.
Bajo el liderazgo de Ratcliffe, el club prioriza la estabilidad financiera y aplica un control de gastos más estricto, además de reformas que garantizan el cumplimiento de las normas de beneficios y sostenibilidad a largo plazo.
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Aumenta la presión de cara a la reconstrucción de verano
El mercado de fichajes de verano abre el 15 de junio, lo que da al United una oportunidad temprana para conseguir sus objetivos prioritarios. Los responsables del club esperan que la mejor situación financiera les permita cerrar los fichajes rápido y evitar las largas negociaciones que han complicado los preparativos en temporadas anteriores. También se espera que este verano sea la primera oportunidad real que tenga Carrick para configurar la plantilla con el pleno respaldo de la directiva. Ahora aumentarán las expectativas de que el United convierta su ventaja financiera en un claro avance sobre el terreno de juego.