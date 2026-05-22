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¿Se arrepentirá James Tavernier de su berrinche en el banquillo de Ibrox? Alan Hutton comenta la frustración por la despedida de los Rangers y habla de sus opciones de fichar por la Premier League como agente libre
El historial de Tavernier en el Rangers: una impresionante cifra de goles
Tavernier se ha convertido en una leyenda moderna del gigante del Old Firm de Glasgow, con 565 partidos en 11 años. Comenzó en Segunda División, ganó la Premiership y disputó la final de la Europa League.
El combativo defensa ha marcado 144 goles con el Rangers, 24 de ellos en la temporada 2023-24. Su impacto en ambos extremos del campo será difícil de reemplazar en Ibrox.
Dejará los Gers al terminar su contrato. Se planeó una despedida en casa ante el Hibernian el 13 de mayo. Asegura que le prometieron la titularidad, pero el técnico Danny Rohl le pidió finalmente que fuera suplente.
Con las emociones a flor de piel, el jugador de Bradford rechazó la petición y se autoexcluyó de la convocatoria, por lo que no hubo despedida en Ibrox. Tavernier ha expresado su «decepción» por cómo se gestionó la situación, pero ¿podría haber evitado crear un drama innecesario?
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¿Se arrepentirá Tavernier de no haber estado en el banquillo en su despedida de Ibrox?
El exlateral del Celtic, Hutton —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Arabic Casinos— afirmó: «Es una verdadera lástima. Lo he pensado y me he puesto en su lugar: después de unas semanas, me dolería más no haber ido y quedarme en el banquillo.
Entiendo la emoción, lleva mucho tiempo allí y ha sido capitán. Supe que tenía una pequeña lesión tras el partido contra el Old Firm. Como apenas había tiempo de recuperación, el entrenador decidió dejarlo en el banquillo pero planeaba sustituirlo para que recibiera el aplauso de la afición en su último partido en Ibrox.
«Él no creía que eso fuera justo. Pensaba que debería haber sido titular. Así que han tenido un encontronazo por eso y creo que la emoción se ha apoderado de él y ha decidido retirarse de la plantilla. Es una nota realmente amarga porque es una pena y creo que lo recordará y posiblemente se arrepienta dentro de unas semanas».
Jugador libre: Tavernier evalúa su próximo paso.
Tavernier debe decidir ahora qué pasos dará. Se barajó su regreso a Inglaterra, pero podría marcharse a ligas más lejanas.
Al preguntarle por un posible fichaje en la Liga Profesional de Arabia Saudí, que le ofrecería un contrato lucrativo, Hutton respondió: «Quizás. Para la Premier League quizá sea un paso demasiado grande: tiene 34 años.
«No jugaba con regularidad en el Rangers y eso le pasa a todo jugador cuando llega a esa edad: empiezas a bajar el ritmo, aunque a veces seas el último en darte cuenta. Así que ir al extranjero es una opción sensata para él».
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Un verano clave para que los Rangers acorten la distancia con el Celtic.
Tavernier dejará el Rangers en un momento clave: el club debe tomar decisiones importantes dentro y fuera del campo este verano para recortar la distancia con su archirrival, el Celtic, que celebró un dramático título liguero en la temporada 2025-26.
Los Gers no lo conquistan desde 2021, con Tavernier y Steven Gerrard, así que hace falta un fichaje inteligente para recuperarlo en 12 meses.