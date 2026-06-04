Según estasinformaciones, el FC Southampton, donde el israelí está cedido, negocia con el campeón alemán para fichar a Peretz de forma definitiva. El club inglés espera cerrar el acuerdo esta semana.
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¿Se anunciará el fichaje esta misma semana? Al parecer, en el FC Bayern de Múnich se avecina una salida
Peretz quiere seguir en el club y ayudarlo a ascender a la Premier League, pese a tener ofertas de otros equipos.
Llegó en invierno procedente del Hamburgo SV para ganar minutos, pero en el Bayern, donde llegó en 2023 por más de cinco millones de euros, no tiene oportunidades: está detrás de Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich.
En Southampton, en cambio, ha brillado, se ganó el cariño de la afición y convenció en lo deportivo.
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Peretz mantuvo su portería a cero en nueve ocasiones con el Southampton
El portero, con doce internacionalidades, ha jugado 26 partidos con el Southampton, encajando goles en 24 y dejando su portería a cero en nueve. Su contrato en Múnich dura hasta 2028.
En los últimos días, el club ha acaparado titulares y mantenido ocupada a la Inglaterra futbolística, pero el sueño del Southampton y de su entrenador alemán, Tonda Eckert, de volver a la Premier League se ha desvanecido de forma dramática.
Un escándalo de espionaje sacude al FC Southampton
La English Football League excluyó a los Saints de la final de ascenso ante el Hull City por espionaje y les restó cuatro puntos para la próxima Segunda División.
A principios de mayo, empleados del FC Middlesbrough sorprendieron a un becario del Southampton grabando en secreto su entrenamiento, por orden de sus superiores.
Middlesbrough denunció los hechos a la EFL, que el 13 de mayo inició un procedimiento y el 19 lo resolvió excluyendo al Southampton de la competición. Un día después, el club de Peretz perdió la apelación.