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¡Se ANULA el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones! Senegal es despojada del título debido a la retirada de los jugadores, y la CAF otorga a Marruecos la victoria por 3-0 en la final
Senegal es despojado del trofeo tras la protesta final
En un comunicado detallado, la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó que el recurso presentado por la FRMF fue «declarado admisible en cuanto a la forma y que se estima el recurso». Esta histórica resolución priva de hecho a Senegal de lo que habría sido su segundo título continental, recompensando a los anfitriones por un partido que degeneró en caos durante la prórroga.
El origen de la polémica se remonta a un momento tenso en el tiempo de descuento, cuando el marroquí Brahim Díaz cayó dentro del área. Aunque el árbitro inicialmente dejó seguir el juego, la revisión del VAR dio lugar a un penalti a favor de los anfitriones. Esto desencadenó una reacción furiosa por parte del banquillo senegalés, y el seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores que regresaran al vestuario en una protesta que se prolongó varios minutos.
La Junta de Apelación de la CAF consideró que «la conducta de la selección de Senegal entra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones». Al abandonar el terreno de juego, se consideró que Senegal había infringido el reglamento, lo que dio lugar a la derrota administrativa por 3-0. La resolución anula la decisión anterior de la Junta Disciplinaria de la CAF y confirma que la protesta presentada por Marruecos ha sido totalmente estimada.
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La CAF confirma la decisión
El comunicado de la CAF decía lo siguiente: «La Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido hoy que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), se declara que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF TotalEnergies (AFCON) Marruecos 2025 («el partido»), y que el resultado del partido se registre como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).
«En relación con el recurso presentado por la FRMF sobre la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Comisión de Apelación de la CAF ha dictado las siguientes resoluciones:
«Se declara admisible en cuanto a la forma el recurso interpuesto por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y se estima el recurso.
«Se anula la decisión de la Comisión Disciplinaria de la CAF.
«La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta de la selección de Senegal entra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.
Se estima la protesta presentada por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).
«Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a través de la conducta de su selección, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.
«En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado de 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).
Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de reparación».
La retirada del Senegal desata el caos en la final de la Copa Africana de Naciones
Aunque la mayor parte de la plantilla siguió a Thiaw al vestuario, fue Sadio Mané quien consiguió convencerlos para que volvieran al campo y terminaran el partido. Mané explicó más tarde: «Cuando decidieron salir y no jugar, me quedé y pregunté a algunos: “¿Qué os parece esto? ¿Es una buena idea o no?”. Entonces decidí ir a buscar a todos y traerlos de vuelta al campo. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Al fin y al cabo, esto es solo fútbol, y creo que el árbitro a veces puede cometer errores. Hay gente de todo el mundo viéndolo. Puede que sea penalti o puede que no, pero eso no es lo más importante. Lo que importa es respetar el juego. No es justo detener un partido así».
Los jugadores regresaron más tarde y Díaz falló el penalti, lanzando un tiro a lo Panenka directamente al portero. Con el marcador empatado a 0-0, el partido se fue a la prórroga, donde Papa Gueye rompió el empate y selló la victoria de Senegal.
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Multas impuestas por el uso de láseres y por interferencias en el VAR
La resolución también abordó varios incidentes relacionados con el entorno del partido y el comportamiento de los aficionados. Aunque Marruecos fue proclamado ganador, la FRMF no se libró por completo de las sanciones económicas. La Comisión de Apelación de la CAF desestimó un recurso relativo a la «interferencia en la zona de revisión del OFR/VAR», confirmando una multa de 100 000 dólares para la federación marroquí después de que los árbitros fueran acosados durante la tensa revisión de la segunda parte.
Otras multas se mitigaron ligeramente; la sanción por el uso de láseres por parte de la afición local se redujo a 10 000 dólares, mientras que la multa por un polémico incidente relacionado con los recogepelotas se redujo a la mitad, hasta los 50 000 dólares. A pesar de estos golpes económicos, lo más destacado sigue siendo el cambio radical en los anales del torneo, con Senegal perdiendo el título por el que luchó tan duramente sobre el terreno de juego.
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