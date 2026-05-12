«¡Se acabó!» - Raheem Sterling, tildado de «el mayor fracaso» de la historia del Feyenoord

Las críticas superan a la afición: Everse asegura que el juego técnico de Sterling ha caído junto con su velocidad. «Se tropieza solo, duda, teme fallar y ya no gana un uno contra uno. Me da pena», dijo.

No me dan pena muchos futbolistas, porque sé lo mucho que ganan. Pero me da pena porque era un futbolista fantástico y aún recuerdo al antiguo Raheem Sterling. No es una combinación feliz. Y si te da pena un jugador con sus cualidades y su trayectoria, sabes que se ha acabado».