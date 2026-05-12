Getty
Traducido por
«¡Se acabó!» - Raheem Sterling, tildado de «el mayor fracaso» de la historia del Feyenoord
Se avecina la salida del extremo del Rotterdam
Sterling dejará el Feyenoord al terminar la temporada, pues no logró un puesto fijo en el once de Robin van Persie. Desde su llegada en febrero, el jugador de 31 años solo ha jugado 349 minutos en la liga y se ha convertido en un suplente habitual. Pese a su profesionalismo en los entrenamientos, la directiva no le ofrecerá la renovación por bajo rendimiento.
- AFP
Sterling, calificado como el mayor fracaso
El exinternacional holandés Jan Everse criticó el estado físico y la falta de confianza de Sterling en Róterdam. En The Athletic afirmó: «Se acabó. Ojalá me equivoque, pero no lo creo. Los aficionados lo destrozan en internet; dicen que es “el mayor fracaso de nuestra historia”. No está en forma: después de tres o cuatro sprints desaparece durante 20 minutos; ya no tiene explosividad».
Una caída en desgracia
Las críticas superan a la afición: Everse asegura que el juego técnico de Sterling ha caído junto con su velocidad. «Se tropieza solo, duda, teme fallar y ya no gana un uno contra uno. Me da pena», dijo.
No me dan pena muchos futbolistas, porque sé lo mucho que ganan. Pero me da pena porque era un futbolista fantástico y aún recuerdo al antiguo Raheem Sterling. No es una combinación feliz. Y si te da pena un jugador con sus cualidades y su trayectoria, sabes que se ha acabado».
- AFP
Despedida en Zwolle
El Feyenoord cerrará la temporada de la Eredivisie este domingo 17 de mayo visitando al PEC Zwolle en lo que podría ser el último partido de Sterling. Ya con el segundo puesto y el billete para la Liga de Campeones asegurados, al equipo de Róterdam solo le queda el orgullo. Para Sterling, el verano representa una encrucijada en una carrera que ha perdido impulso, y el veterano extremo busca ahora un nuevo club para evitar un retiro prematuro.