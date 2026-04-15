Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arne Slot Ousmane Dembele Hugo Ekitike GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Se acabó la etapa de Arne Slot en Anfield tras unas alineaciones sorprendentes, la brillantez de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, y todos los ganadores y perdedores de la derrota del Liverpool ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones

Winners & losers
Opinion
Liga de Campeones
Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Premier League
A. Slot
FEATURES
O. Dembele
H. Ekitike
A. Isak
X. Alonso
Marquinhos

El París Saint-Germain eliminó al Liverpool en Anfield por segunda temporada consecutiva. Ousmane Dembélé, decisivo, marcó los dos goles de la victoria. Poco más de un año después de anotar el único gol del partido de vuelta de los octavos de final y forzar la clasificación desde los once metros, el extremo regresó a Merseyside para marcar dos tantos en la victoria por 2-0 que sentenció la eliminatoria con un global de 4-0.

El primer gol del francés fue decisivo: Dembélé envió el balón con efecto a la esquina inferior izquierda de la portería de Mamardashvili en pleno dominio del Liverpool sobre el PSG. Su tanto en el 72 rompió la resistencia local, y cerró la victoria con otro gol en un contraataque al final.

Sin embargo, el doblete de Dembélé no fue el único tema de conversación de la vuelta. La sorprendente alineación de Arne Slot y otros incidentes también generaron debate. A continuación, GOAL repasa a los grandes ganadores y perdedores de otro caótico duelo ante la Kop entre Liverpool y PSG...

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Dembélé defiende su Balón de Oro

    Slot erró en varias cosas esa noche, pero acertó al decir que «el gol de Dembélé demostró por qué ganó el Balón de Oro la temporada pasada». El extremo, reconvertido en delantero, había estado ineficaz hasta ese momento de la eliminatoria de cuartos de final, pero ahí mostró su calidad. De hecho, la falta de acierto del PSG en París se debió tanto a él como a cualquier otro, y él mismo desperdició una ocasión clara al enviar el balón por encima del larguero en la primera parte del partido de vuelta.

    Sin embargo, el gol decisivo fue suyo: inició la jugada en su campo con un pase a Khvicha Kvaratskhelia y la culminó con un remate certero. Con el olfato goleador recuperado, no extrañó que volviera a marcar en los últimos minutos.

    Aunque aún no ha alcanzado las cifras de 2025, su nueva actuación decisiva y el repunte del PSG en el momento clave le vuelven a situar como candidato al Balón de Oro, más aún con Francia entre las favoritas para el Mundial de este verano.

    • Anuncios
  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: El sueño de Ekitike de jugar el Mundial

    Por desgracia para Francia, Hugo Ekitike podría quedarse fuera del vuelo de la selección a Norteamérica. El delantero del Liverpool, que se había ganado un lugar en el once de Didier Deschamps con grandes actuaciones esta temporada, se desplomó tras media hora de juego al intentar alcanzar un pase en profundidad.

    No había nadie cerca, lo que descartaba un golpe, y, mientras yacía en el campo, el jugador señaló al fisioterapeuta que se había roto algo.

    Slot, con prudencia, evitó confirmar si se trataba del tendón de Aquiles, pero admitió que el pronóstico inicial “parecía realmente malo” y que un devastado Ekitike ya se había ido a casa.

    Ibrahima Konaté, compañero suyo en club y selección, confesó estar rezando por su recuperación completa, deseo que comparten todos los aficionados, pues sería terrible ver a un joven tan talentoso perderse su primera Copa del Mundo.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: El magnífico Marquinhos

    Dembélé marcó los goles de la victoria, pero Marquinhos fue, sin duda, el protagonista del partido.

    Willian Pacho cuajó una excelente actuación junto al brasileño, ganando un duelo tras otro; tanto Achraf Hakimi como Nuno Mendes defendieron con firmeza durante toda la noche, mientras que el tan criticado Matvey Safonov realizó paradas cruciales.

    Sin embargo, fue Marquinhos quien mantuvo unida una defensa que se resquebrajaba en la segunda parte, y lo hizo tras protagonizar posiblemente el momento más importante de la noche.

    En el 30, Safonov detuvo un remate a bocajarro de Kerkez y el balón le quedó a Van Dijk. El holandés tenía el gol hecho, pero Marquinhos apareció de la nada y bloqueó el disparo.

    Una acción decisiva que celebró como un gol, y con razón. Si el Liverpool hubiera marcado, el partido y la eliminatoria podrían haber tomado otro rumbo.

    Los extremos y centrocampistas de Luis Enrique reciben, con razón, muchos elogios, pero Marquinhos es un magnífico defensa y el PSG, como club, simplemente no estaría donde está hoy sin su inspirador capitán.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: La Premier League contra el PSG

    La Premier League se vende como la liga más exigente, pero el PSG suele brillar ante sus equipos.

    Desde enero del año pasado, el equipo de Luis Enrique ha jugado 13 veces contra clubes ingleses y ha ganado 10, incluidos los últimos cuatro de forma consecutiva.

    Sus dos únicas derrotas, en casa ante Liverpool y fuera contra Aston Villa, no les impidieron avanzar en la Liga de Campeones. De hecho, han superado cinco eliminatorias seguidas ante equipos ingleses.

    Los detractores recuerdan que el PSG apenas tiene rival en Francia y que, cuando lo tiene, los partidos domésticos se aplazan para que se centre en Europa.

    Pese a ello, el PSG se ha vuelto tan peligroso para la Premier que el Arsenal quizá prefiera evitarlo en la final de este año.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-AUGSBURGAFP

    GANADOR: Xabi Alonso aboga por

    Xabi Alonso era el favorito para sustituir a Jürgen Klopp en Anfield tras su anuncio de marcha al final de la temporada 2023-24. Sin embargo, el querido excentrocampista del Liverpool prefirió llevar al Bayer Leverkusen a la Liga de Campeones, donde logró el doblete invicto en Alemania, antes de regresar al Real Madrid el verano pasado.

    Sorprendentemente —pero, dada la gestión del club, no del todo inesperadamente— Florentino Pérez lo destituyó solo seis meses después por negarse a ceder a los caprichos de estrellas como Vinicius Junior. Desde entonces, la afición del Liverpool pide sustituir al irregular Slot por el aún adorado Alonso.

    Esas peticiones crecerán tras el partido del martes: era imposible no pensar que Alonso habría sacado más provecho a los locales, sobre todo a los exleverkusenses Frimpong y Wirtz.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    PERDEDOR: Las esperanzas de supervivencia de Slot

    Varios exjugadores del Liverpool, ahora comentaristas, rechazan pedir la destitución de Slot y aseguran que solo sería inevitable si el equipo no alcanza la Champions. Pero ya se pasó de ese límite.

    De hecho, el club debería haber actuado antes: en noviembre, tras una racha histórica de malos resultados, o durante el parón internacional, después de la vergonzosa derrota liguera contra el Brighton.

    Su inacción ha costado ya dos eliminaciones por 4-0: en cuartos de la FA Cup ante el Manchester City y en la Champions frente al PSG. Tampoco han convencido las alineaciones de Slot en la doble cita con los parisinos.

    En París renunció a su estilo y al club con un planteo excesivamente defensivo, quizá el peor cambio a cinco atrás de la historia. En Anfield malgastó la primera parte al incluir a un Isak sin ritmo y dejar de nuevo a Salah y Ngumoha en el banco.

    Ya no hay vuelta atrás: no es el hombre adecuado para sacar lo mejor de esta plantilla, y el quinto puesto no justifica la inversión del verano pasado.

    Tras el partido, Slot culpó a la estrategia de fichajes, pero la responsabilidad es suya: desde la eliminación de la Champions, el equipo ha ido a peor.

    Por eso, el martes debería ser su última noche europea en Anfield. Este lamentable espectáculo se ha alargado demasiado y todos lo saben, aunque no lo admitan.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lyon crest
Lyon
OL