Slot erró en varias decisiones esa noche, pero acertó de lleno al afirmar que «el gol de Dembélé demostró por qué ganó el Balón de Oro la temporada pasada». El extremo, reconvertido en delantero, había estado ineficaz hasta entonces en la eliminatoria de cuartos de final, pero ese tanto mostró su pura calidad. De hecho, la falta de acierto del PSG en París se debió tanto a él como a cualquier otro, y él mismo desperdició una ocasión clara al enviar el balón por encima del larguero en la primera parte del partido de vuelta.

Sin embargo, el gol decisivo fue suyo: inició la jugada en su campo con un pase a Khvicha Kvaratskhelia y la terminó con un remate certero. Con el olfato recuperado, no extrañó que volviera a marcar en los últimos minutos.

Aunque aún no ha alcanzado las cifras de 2025, su nueva actuación decisiva y el repunte del PSG lo vuelven a poner en la pelea por el Balón de Oro, más aún con Francia entre las favoritas para el Mundial.