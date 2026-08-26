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¿Se acabó el veto saudí? Cómo Tijjani Reijnders, Memphis Depay y las estrellas exiliadas pueden salvar sus carreras con Países Bajos
Rompiendo el sesgo europeo
Xavi Hernandez no ha perdido el tiempo en desmantelar las convenciones anteriores desde que asumió el mando de la selección de Países Bajos, dando inicio a una nueva era en la que el estatus de la liga nacional no tiene ningún peso. Mientras que etapas anteriores, sobre todo bajo Ronald Koeman, apartaban de forma notoria a los jugadores que se marchaban a ligas fuera de Europa alegando una falta de ambición deportiva, Xavi ha adoptado una postura radicalmente distinta. Basándose en sus propias experiencias como entrenador y jugador fuera de Europa con el club catarí Al Sadd, donde conquistó múltiples títulos de la Qatar Stars League y la Qatar Cup, el técnico español está juzgando a los jugadores únicamente por su mérito individual y no por esnobismo geográfico.
Abriendo la puerta a las estrellas exiliadas
El nuevo seleccionador de Países Bajos dejó claro de forma explícita que las actuaciones estelares sobre el terreno de juego son el único criterio que importa para su cuerpo técnico, independientemente de si un jugador milita en la Premier League, La Liga o en Oriente Medio. Cuando los periodistas le preguntaron si sigue la liga saudí y si la sitúa por encima de la Eredivisie neerlandesa en medio de las críticas por la falta de ambición de los jugadores en la región, Xavi respondió con franqueza sobre mantener la mente abierta a convocatorias de cualquier parte del mundo:
"Sí, un poco. Una buena liga, ¿no?" "Además, ya seguimos la liga, también es una buena liga y quizá elijamos a algunos jugadores de Arabia Saudí, de la Premier League, de La Liga. No me importan las ligas, me importan el rendimiento y los jugadores. Esto es lo más importante."
Salvavidas para los destacados de Arabia Saudí y Brasil
La filosofía inclusiva de Xavi ofrece una renovada perspectiva internacional para varios destacados internacionales neerlandeses que anteriormente se enfrentaban a la incertidumbre o a oportunidades limitadas de ser convocados tras marcharse fuera de Europa. El centrocampista estrella Tijjani Reijnders se incorporó al Al-Qadsiah de la Saudi Pro League con un contrato de cuatro años después de sus actuaciones en la Eurocopa 2024 y en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que el extremo Crysencio Summerville cerró un gran traspaso al Al Hilal tras brillar y marcar con Países Bajos en el Mundial de 2026 ante Japón y Suecia.
Además, el veterano delantero Steven Bergwijn, que anteriormente quedó fuera de las convocatorias de la selección tras su traspaso en 2024 al Al-Ittihad bajo las órdenes del anterior seleccionador Ronald Koeman, ahora encuentra un nuevo impulso con un entrenador que prioriza el estado de forma actual. Al otro lado del Atlántico, el exdelantero del Barcelona Memphis Depay, que ha seguido representando a la selección en grandes torneos mientras brillaba en el gigante brasileño Corinthians desde septiembre de 2024, puede beneficiarse considerablemente del marco objetivo de selección de Xavi.
- AFP
Listo para un nuevo amanecer bajo Xavi
Al negarse a descartar a jugadores por un sello en el pasaporte o por el atractivo comercial de una liga, Xavi está fomentando una meritocracia diseñada para extraer el máximo absoluto del grupo de jugadores neerlandeses. Tras haber experimentado de primera mano las realidades competitivas fuera de Europa durante su brillante etapa en Qatar, el técnico de 46 años entiende que la calidad existe en todas partes. Mientras los Países Bajos se preparan para partidos de alta exigencia como su próximo choque de la Liga de Naciones de la UEFA contra Alemania, el mensaje para cada estrella neerlandesa está meridianamente claro: rinde sobre el terreno de juego y la camiseta será tuya.
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