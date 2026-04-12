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«¡Se acabará!»: Pep Guardiola advierte a los jugadores del Manchester City antes de enfrentar a Chelsea y Arsenal
Partido decisivo en Stamford Bridge
El City ha recibido un impulso en la lucha por el título de la Premier League tras la inesperada derrota del Arsenal, pero Guardiola no se hace ilusiones sobre lo que tiene por delante. Con dos partidos menos y el crucial duelo contra los Gunners la semana que viene, el técnico citizen insiste en centrarse primero en la visita del domingo al Chelsea. Lo que está en juego es enorme para los campeones, y Guardiola fue brutalmente sincero sobre las consecuencias de un mal resultado en Londres.
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Guardiola lanza una advertencia
A falta de ocho partidos, el margen de error se ha esfumado. El City suele encadenar rachas de victorias al final y, para revalidar el título, Guardiola exige ganar todos los encuentros hasta mayo.
«Hablando del Arsenal, si no ganáis en Stamford Bridge —que no es un campo fácil— quizá ni tengamos que dar la rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal porque ya habrá terminado todo», declaró Guardiola. «Todo el mundo lo sabe. Todos lo saben. Inglaterra lo sabe. ¿Cuántos partidos quedan? Hay que ganarlos todos. Ni un empate. Olvídalo».
«Aura», fruto de la experiencia
Con seis Premier Leagues en una década al frente del Manchester City, el equipo de Guardiola lleva un peso psicológico que pocos igualan. Reconoce que los rivales pueden sentirse intimidados por el palmarés del City, pero insiste en que eso no les hará ganar esta temporada.
«El aura no te hace sentir las victorias. Para la mayoría de los jugadores, no ahora pero sí en el pasado reciente, es simplemente: “Vale, lo hemos hecho muchas veces, podemos volver a hacerlo”», explicó Guardiola. «Pero eso no define una temporada en la Premier League. La liga dura 11 meses y, en ese tiempo, jugamos bien en muchos partidos, pero no lo suficientemente bien como para ganar. Ahora no estamos séptimos u octavos, estamos segundos y luchando. No es una mala temporada».
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El repunte de la «temporada primaveral» y el camino por delante
El dominio histórico del City en los últimos meses se refleja en estadísticas increíbles, como ganar 28 de sus últimos 31 partidos en abril. Guardiola bromeó sobre el clima: «Cuando sale el sol en primavera, se nos levanta el ánimo y ganamos. ¡Este año no hemos estado bien porque el tiempo no ha acompañado!».