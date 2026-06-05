Se acaba la pesadilla para Breel Embolo: la estrella suiza ya puede unirse a la selección que disputará el Mundial tras el rechazo de EE. UU. a su visado

La resolución de su caso pone fin a varios días de incertidumbre y permite a Suiza seguir con los preparativos con uno de sus principales jugadores ofensivos para el torneo. La Federación Suiza de Fútbol confirmó que el asunto se había resuelto y que Embolo tenía permiso para viajar.

«Acabamos de ser informados de que se ha aprobado el visado de Breel Embolo. Por lo tanto, podrá viajar a Estados Unidos. Se espera que se incorpore al equipo el viernes por la tarde», informó la federación en un comunicado.