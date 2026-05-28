Sancho dejó el Manchester City para fichar por el Borussia Dortmund en 2017 y allí despegó: marcó 50 goles en 137 partidos.

Debutó con Inglaterra en 2018, pero solo ha sumado 23 partidos debido a sus altibajos en los clubes. Nunca fue considerado por Thomas Tuchel para el Mundial 2026.

Su cesión al Villa no reavivó su juego. Tras ganar la Conference League con el Chelsea en 2025, sumó la Europa League, pero marcó solo un gol y dio tres asistencias en 39 partidos con los Villans.

Las titularidades escasearon en la 2025-26, pues Unai Emery optó por otras opciones en las bandas. Aún se desconoce si se concretará un traspaso definitivo.