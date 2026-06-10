Según el diario Ruhr Nachrichten, Borussia Dortmund no renovará los contratos del centrocampista Marcel Sabitzer y del defensa Ramy Bensebaini, que vencen en 2027.
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¿Se acaba el futuro de dos estrellas en el BVB? Al parecer, el Borussia Dortmund toma una decisión sorprendente
Allí se afirma que el club asume la posibilidad de que ambos jugadores se marchen gratis y que no planea renovar sus contratos ni venderlos en este mercado.
Además, ni Sabitzer ni Bensebaini desean marcharse este verano. Según transfermarkt.de, su valor de mercado es de varios millones, por lo que el BVB podría asumir su salida sin indemnización.
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No se va a vender a Sabitzer ni a Bensebaini
Para Niko Kovac, ni Bensebaini ni Sabitzer son titulares fijos, pero ambos son piezas clave. La pasada temporada, el austriaco jugó 32 partidos y el argelino, 34.
El club sigue una línea clara: ningún jugador debe llegar al último año de contrato con futuro incierto. Recientemente renovaron Felix Nmecha y Nico Schlotterbeck, cuyos contratos también vencían en 2027, y negocian con Karim Adeyemi.
Ambos llegaron al BVB en 2023: Sabitzer, procedente del Bayern por 19 millones de euros, y Bensebaini, libre del Mönchengladbach.