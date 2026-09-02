McTominay se apartará temporalmente de sus obligaciones con el club en Italia para someterse a un procedimiento médico. El Nápoles ha anunciado que el centrocampista de 29 años necesita una operación para corregir una «arritmia benigna leve» en los próximos días.

El exjugador del United se ha consolidado como una figura crucial desde su traspaso por 25 millones de libras en 2024, logrando un título de la Serie A durante su etapa de gran éxito en Italia. Los profesionales médicos han rebajado la preocupación por la gravedad a largo plazo de su problema actual, al indicar que la afección es relativamente común entre los deportistas y no pondrá en peligro su carrera profesional.

Su última aparición nacional se produjo durante una sorprendente derrota en casa ante el Como el fin de semana. El internacional escocés ya suma 82 partidos y 27 goles con el gigante italiano, además de 73 internacionalidades y 15 goles con su selección.



