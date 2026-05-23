¡Scott McTominay se queda! El Nápoles rechaza ofertas de la Premier League y de Arabia Saudí mientras negocia su nuevo contrato

A pesar del interés de Inglaterra y de la generosidad económica de la Liga Profesional Saudí, el Nápoles ha cerrado la puerta a cualquier salida de McTominay este verano. Según Tuttosport, los partenopeos han rechazado ofertas de dos equipos de la Premier League y de un club saudí.

El exjugador del Manchester United ha sido una revelación en la Serie A y la directiva lo ve como un pilar de futuro. Aunque se ha hablado de un posible regreso a la Premier, el club italiano no piensa dejarlo marchar tan solo dos años después de su llegada.



