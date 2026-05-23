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¡Scott McTominay se queda! El Nápoles rechaza ofertas de la Premier League y de Arabia Saudí mientras negocia su nuevo contrato
McTominay, considerado intocable en Nápoles
A pesar del interés de Inglaterra y de la generosidad económica de la Liga Profesional Saudí, el Nápoles ha cerrado la puerta a cualquier salida de McTominay este verano. Según Tuttosport, los partenopeos han rechazado ofertas de dos equipos de la Premier League y de un club saudí.
El exjugador del Manchester United ha sido una revelación en la Serie A y la directiva lo ve como un pilar de futuro. Aunque se ha hablado de un posible regreso a la Premier, el club italiano no piensa dejarlo marchar tan solo dos años después de su llegada.
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Se negocia un nuevo contrato a largo plazo.
Para evitar más intereses, el Nápoles negocia rápido un nuevo contrato multimillonario con McTominay. El acuerdo, que podría extenderse hasta 2031, le garantizaría quedarse en el club hasta 2030. Así, el mediocampista de 29 años seguiría en los Azzurri con un importante aumento salarial que reconozca su nivel en la liga.
El futbolista ya ha declarado: «Soy muy feliz aquí y solo pienso en seguir en el Nápoles».
Italiano se hace con la pole position para el banquillo
La plantilla permanece estable, pero el cuerpo técnico se reorganiza. Vincenzo Italiano es el candidato principal para sustituir a Antonio Conte, quien se despedirá tras el último partido contra el Udinese. El presidente Aurelio De Laurentiis, admirador del actual técnico del Bolonia, intentó ficharlo en 2021 y 2024 sin éxito.
Ahora, con la regla de «a la tercera va la vencida», el Nápoles le ofrece un contrato de dos años más una temporada opcional. El cambio táctico será notable, aunque el director deportivo, Giovanni Manna, mantendrá su cargo pese al interés de la Roma. Tuttosport añade que Maurizio Sarri, ex técnico napolitano, fichará por el Atalanta en vez de volver a Nápoles.
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Los grandes de la Premier League se fijan en Vergara
Mientras McTominay se queda, Antonio Vergara, centrocampista del Nápoles de 23 años, interesa a un grande de la Premier League, que ofrece entre 25 y 30 millones de euros. También lo siguen dos clubes de la Serie A, lo que podría desencadenar una subasta en el próximo mercado veraniego.
El Nápoles debe decidir: una plusvalía importante podría financiar el primer mercado de fichajes de Italiano, pero la prioridad es mantener el once titular unido para que el nuevo entrenador luche por el Scudetto.