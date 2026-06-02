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Scott McTominay está listo para el Mundial tras unas vacaciones al sol con su novia Cam Reading, conocida como la «reina de Italia»
La vida como rey de Nápoles
Desde que dejó Manchester para jugar en el sur de Italia en 2024, McTominay ha cambiado mucho. Ya no era titular en Old Trafford, pero se convirtió en el alma de un grande de la Serie A y lo llevó a ganar un título histórico. La afición lo adora y los napolitanos llaman «Reina de Italia» a su novia, Cam Reading.
Ahora, de cara al Mundial 2026 con Escocia, McTominay se toma un descanso con su novia, Cam Reading, y ella comparte fotos de la escapada en Instagram.
El resultado de un «friki de la recuperación»
En la temporada 2024-25, McTominay superó las expectativas tras dejar la Premier League. Fue elegido Jugador de la Temporada de la Serie A y nominado al Balón de Oro, por delante de estrellas como Haaland y Bellingham. Este repunte no es casualidad: es fruto de su obsesión por la recuperación, que le lleva a usar terapia de luz roja y gafas que bloquean la luz azul para rendir al máximo.
Pese a sus logros, mantiene la ética de trabajo que aprendió en la cantera del Manchester United, una de las últimas generaciones de Sir Alex Ferguson. Con esa obsesión por la excelencia, este verano buscará brillar también en la selección.
La obsesión por el alto rendimiento
La preparación de McTominay para el Mundial es tan meticulosa como sus ejercicios tácticos con Conte. «Siempre me he enorgullecido de estar en plena forma y de querer jugar al fútbol el mayor tiempo posible», afirma. «Creo que eso es fundamental». Incluso en su tiempo libre, el centrocampista busca las pequeñas mejoras que le han convertido en uno de los mediocampistas más eficaces del mundo.
En una entrevista reciente llegó 30 minutos antes, muestra de la disciplina que lo ha convertido en el favorito de todos sus entrenadores. «Hoy ya entrenamos, así que solo descanso antes del próximo partido», explicó. Para él, cada momento de descanso es un paso calculado para dominar el centro del campo durante 90 minutos.
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Adaptarse a una nueva cultura
McTominay no solo destaca en el campo, sino que también se ha adaptado al estilo de vida italiano. Antonio Conte, exigente en los entrenamientos, también lo ha guiado culturalmente. El centrocampista admite que aprender el idioma es un reto, pero se enfrenta a él con la misma intensidad que pone en el gimnasio.
Sobre la barrera del idioma, McTominay admite: «El italiano no es fácil; hablo rápido, ¡y la gente habla aún más rápido! Aprendo poco a poco en los entrenamientos, en el hotel y en la ciudad». Con el Mundial cerca, el hombre al que muchos llaman «nuevo líder» en Nápoles está listo para mostrar esa misma autoridad en el escenario más grande.