Schmeichel: «Puede que haya jugado mi último partido de fútbol». La lesión del portero danés es muy grave

«Soy futbolista desde que nací. Es devastador. Ahora mismo me cuesta mucho asimilar lo que ha pasado», declaró a CBS Sports Golazo, ante su padre Peter, también exportero y comentarista del programa.





«El martes me enteré de que esto podría suponer el final de mi carrera. Para cuando pueda volver a estar en forma, podría tener más de 40 años». El tiempo de recuperación se estima en 11 o 12 meses. «Haré todo lo posible para ver si consigo volver. Probablemente sería uno de los mayores logros de mi carrera si lograra recuperarme de una lesión como esta. Lucharé, lo intentaré todo. Haré la rehabilitación». Pero, ¿de qué lesión se trata?