El capitán del Sassuolo, Domenico Berardi, ha hablado con DAZN tras el empate a 1-1 en el campo de laJuventus, en un partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A: «En cada partido intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. La gente habla demasiado: Scansuolo... pero a nosotros no nos importa. A veces conseguimos el resultado y otras no: hoy lo hemos logrado y estamos contentos con el partido que hemos hecho».
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Sassuolo, Berardi se muestra tajante: «Hablan de Scansuolo... No nos interesa»
¿EL OBJETIVO SON 50 PUNTOS?
Berardi fija entonces el objetivo para este final de temporada: «Por supuesto. Cada vez que saltamos al campo pensamos en los tres puntos; luego están los rivales. Queremos llegar a los 50 puntos, o incluso más. En cualquier caso, estamos haciendo una temporada excelente».
ITALIA
Por último, le deseo mucha suerte a la selección italiana de Gennaro Gattuso: «Serán dos partidos difíciles, pero estoy convencido de que los chicos lo darán todo para clasificarse para el Mundial. ¿La camiseta azul? Siempre la llevaré en el corazón y siempre daré lo mejor de mí».
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