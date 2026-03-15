En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, comentó así la victoria de los biancocelesti: «Ha sido una noche emocionante; volver a ver el Olímpico con nuestra gente y con un ambiente espectacular ha sido maravilloso», declaró a DAZN. «Estoy contento de que el equipo haya dado una alegría a la afición. Mi sensación es que tenemos la responsabilidad de no haber cerrado la primera parte con más ventaja; luego no conseguimos mantener esa intensidad durante todo el partido, pero con seis bajas y pocos cambios en el banquillo no era fácil. Estamos mejorando en muchos aspectos, esperemos que sean las bases para el futuro; desde que estoy en la Serie A, esta es la temporada más difícil, por muchísimas razones. También he felicitado al equipo, porque había motivos para bajar los brazos, pero los chicos siguen trabajando a un alto nivel».