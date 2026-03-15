Un gol de Gustav Isaksen frena la carrera del Milan hacia el primer puesto. Los rossoneri pierden 0-1 en el Olimpico contra la Lazio; decisivo el gol del danés en el minuto 26 de la primera parte, con el que aleja al equipo de Allegri del Inter: ayer los nerazzurri empataron 1-1 contra el Atalanta, pero la derrota del Milan les permite, de todos modos, ampliar la ventaja en un punto, con el equipo de Chivu ahora a +8 sobre los rossoneri. El Milan ha perdido tras dos victorias consecutivas contra la Cremonese y precisamente en el derbi contra el Inter; el próximo partido será en San Siro contra el Torino y el Inter jugará en Florencia contra el equipo de Vanoli.
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Sarri tras el Lazio-Milan: «Es mi temporada más difícil desde que estoy en la Serie A»
EL ANÁLISIS DE SARRI
En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, comentó así la victoria de los biancocelesti: «Ha sido una noche emocionante; volver a ver el Olímpico con nuestra gente y con un ambiente espectacular ha sido maravilloso», declaró a DAZN. «Estoy contento de que el equipo haya dado una alegría a la afición. Mi sensación es que tenemos la responsabilidad de no haber cerrado la primera parte con más ventaja; luego no conseguimos mantener esa intensidad durante todo el partido, pero con seis bajas y pocos cambios en el banquillo no era fácil. Estamos mejorando en muchos aspectos, esperemos que sean las bases para el futuro; desde que estoy en la Serie A, esta es la temporada más difícil, por muchísimas razones. También he felicitado al equipo, porque había motivos para bajar los brazos, pero los chicos siguen trabajando a un alto nivel».
SOBRE EL REGRESO DE LOS AFICIONADOS
Sarri también comentó la decisión de los aficionados de acudir al estadio para el partido contra el Milan, pero precisó que se trató solo de una excepción: «Al leer el comunicado de los aficionados,parece que su presencia fue algo puntual; espero que se lo replanteen, aunque hay muchas razones que explican esta situación, así que no sé si será factible. No quiero hacer llamamientos a los aficionados para que vuelvan constantemente al estadio, porque respeto las decisiones de las personas y no puedo permitirme la presunción de no respetar su elección».