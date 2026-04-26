Getty Images
Traducido por
Sam Kerr, autora de dos goles para el Chelsea, igualó el récord del club en la goleada de la WSL ante el Everton
- Getty Images Sport
Kerr iguala el récord de Kirby
En un partido que mostró su gran calidad, Kerr marcó dos goles decisivos y llegó a 63 tantos con el Chelsea en la Superliga Femenina.
Con este logro, empata a su excompañera Fran Kirby como máxima goleadora del club en la competición, lo que refuerza su leyenda en el oeste de Londres.
La australiana abrió el marcador a los seis minutos, aprovechando un pase milimétrico de Erin Cuthbert para batir a Courtney Brosnan. Aunque el Everton amenazó con empatar, el instinto depredador de Kerr en la segunda parte le dio los titulares y el récord.
- Getty Images Sport
La espectacular jugada de Momiki no logra frenar a los Blues, que siguen dominando
Las Toffees soñaron con la sorpresa cuando Yuka Momiki, aprovechando que la portera del Chelsea Hannah Hampton estaba adelantada, marcó de disparo lejano desde 35 metros para igualar el partido cuatro minutos después del tanto visitante.
Pese al golpe, el Chelsea mantuvo la calma y controló el balón. Antes del descanso, Walsh y Thompson exigieron a Brosnan, pero debieron esperar al segundo tiempo para recuperar la ventaja.
- Getty Images Sport
Racha de goles en la segunda parte asegura la victoria
En ocho minutos tras el descanso se sentenció el partido. Kerr, de primera, aprovechó un centro preciso de Lauren James y marcó el 1-0 en el 47’.
Poco después, un disparo desviado de Ellie Carpenter superó a la portera para el 3-1. La capitana Erin Cuthbert sentenció con una media volea al ángulo tras un cabezazo bloqueado de Kerr. Victoria que deja al Chelsea, segundo, a cuatro puntos del United.
- Getty Images Sport
La visión europea de Bompastor toma forma
Aunque aún es posible ganar el título de la WSL, el principal objetivo de Sonia Bompastor es asegurar el regreso del Chelsea a la élite continental.
La victoria en Goodison Park fue una declaración de intenciones, sobre todo tras la sorpresiva derrota 1-0 ante el mismo rival en la ida. El resultado les da una ventaja importante en la lucha por la clasificación a la Liga de Campeones.